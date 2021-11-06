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Техас

An ambulance is seen in the crowd during the Astroworld music festiwal in Houston, Texas, U.S., November 5, 2021 in this still image obtained from a social media video on November 6, 2021. Courtesy of Twitter @ONACASELLA /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

В давке на музыкальном фестивале в США погибли восемь человек 06.11.2021

Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.
Supporters of reproductive choice take part in the nationwide Women's March, held after Texas rolled out a near-total ban on abortion procedures and access to abortion-inducing medications, in New York City, New York, U.S. October 2, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

В Техасе вновь временно вступил в силу закон о запрете абортов 09.10.2021

Апелляционный суд в Техасе удовлетворил иск правительства штата против судебного запрета закона об абортах. Теперь ожидается, что администрация США обратится в Верховный суд.
CEO Elon Musk departs from the justice center in Wilmington, Del., Tuesday, July 13, 2021. Testifying for a second day, Musk pushed back again Tuesday against a lawsuit that blames him for engineering Tesla’s 2016 acquisition of a financially precarious company called SolarCity that was marred by conflicts of interest and never generated the profits Musk insisted it would. (AP Photo/Matt Rourke)

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас 08.10.2021

Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.
Supporters of reproductive choice take part in the nationwide Women's March, held after Texas rolled out a near-total ban on abortion procedures and access to abortion-inducing medications, in New York City, New York, U.S. October 2, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

Суд в США приостановил действие закона об ограничении абортов в Техасе 07.10.2021

Правительство США достигло тактической победы в борьбе с Техасом за отмену жестких ограничений на аборты. Федеральный окружной суд в Остине остановил действие спорного техасского закона.
Demonstrators hold signs during the Women's March rally at Freedom Plaza, in Washington, Saturday, Oct. 2, 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana)

В США проходят женские марши в защиту права на аборт 02.10.2021

В 660 городах США почти 200 правозащитных организаций проводят акции против спорного закона в Техасе, практически полностью запрещающего аборты.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии. DW Новости (1.10.2021) 01.10.2021

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.

Ужесточение закона об абортах в Техасе: что говорят женщины и законодатели (01.10.2021) 01.10.2021

Минюст США подал в суд на Техас из-за нового закона о запрете абортов после шестой недели беременности. Что об этом законе, вызвавшем волну протестов, думают в штате - в репортаже DW.

Могут ли Берлин и Брюссель не признать итоги выборов в РФ по белорусскому сценарию? DW Новости (22.09.2021) 22.09.2021

В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
Frauen protestieren vor dem Kapitol gegen das Inkrafttreten eines Gesetzes, welches die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Texas verbietet. Der Oberste Gerichtshof der USA reagierte bisher nicht auf einen entsprechenden Eilantrag, der das Gesetz stoppen sollte. Damit gelten die massiven Einschränkungen für Schwangere seit Mittwoch. Das Gesetz ist als sogenanntes Herzschlag-Gesetz bekannt. Es verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. +++ dpa-Bildfunk +++

Минюст США подал иск против закона об ограничении абортов в Техасе 10.09.2021

В Техасе действует самый радикальный закон об абортах в США. Правительство Байдена считает его неконституционным.
10.08.2021****Firefighters try to extinguish a fire in the village of Avgaria, on the island of Evia, Greece, August 10, 2021. REUTERS/Stelios Misinas

Доклад ООН указывает на взаимосвязь стихийных бедствий по всему миру 08.09.2021

Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.
Frauen protestieren vor dem Kapitol gegen das Inkrafttreten eines Gesetzes, welches die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Texas verbietet. Der Oberste Gerichtshof der USA reagierte bisher nicht auf einen entsprechenden Eilantrag, der das Gesetz stoppen sollte. Damit gelten die massiven Einschränkungen für Schwangere seit Mittwoch. Das Gesetz ist als sogenanntes Herzschlag-Gesetz bekannt. Es verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. +++ dpa-Bildfunk +++

Байден назвал запрет абортов в Техасе системой самосуда 03.09.2021

Джо Байден раскритиковал закон о запрете абортов в Техасе, назвав его "нелепым" и грозящим "неконституционным хаосом".
August 5, 2021, Seattle, Washington, USA: As outbreaks the delta variant of the coronavirus ravage communities, record number of travelers are taking to the skies at SeattleÃ¢â¬â¢s SeaTac International Airport. A mask mandate is still in place for all US airports and on all flights. (Credit Image: Â© Gregg Brekke/ZUMA Press Wire

Коронавирус: ФРГ вносит США в число стран с высоким риском 14.08.2021

В Соединенных Штатах коронавирус наиболее интенсивно распространяется на юге. В Арканзасе, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе отделения интенсивной терапии работают на пределе.
November 20, 2020, Wauwatosa, Wisconsin, U.S: Shooting at Mayfair Mall in Wauwatosa, Wisconsin Friday November 20, 2020 (Credit Image: © Pat A. Robinson/ZUMA Wire

При аварии фургона с мигрантами в Техасе погибли 10 человек 05.08.2021

По данным местной полиции, микроавтобус, разбившийся в Техасе, перевозил мигрантов и был перегружен.
FILE - In this May 17, 2021 file photo, a group of migrants mainly from Honduras and Nicaragua wait along a road after turning themselves in upon crossing the U.S.-Mexico border, in La Joya, Texas. The U.S. Homeland Security Department says thousands of asylum-seekers whose claims were dismissed or denied under a Trump administration policy that forced them to wait in Mexico for their court hearings will be allowed to return for another chance at humanitarian protection. (AP Photo/Gregory Bull, File)

США возобновили ускоренную высылку мигрантов на родину 31.07.2021

Администрация Байдена вновь высылает нелегалов в Центральную Америку по ускоренной процедуре в связи с участившимися незаконными пересечениями границы и ростом числа заражений коронавирусом в Техасе.
FILE PHOTO: Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos addresses the media about the New Shepard rocket booster and Crew Capsule mockup at the 33rd Space Symposium in Colorado Springs, Colorado, United States April 5, 2017. REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo

Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос 20.07.2021

Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата, 18-летнего нидерландца и 82-летней летчицы поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно приземлился в Техасе.
June 15, 2021, Los Angeles, California, USA: Firefighters battle brush fire burning in the Santa Fe Dam Recreation Area, in Irwindle, Calif., on Tuesday, June 15, 2021. (Credit Image: © Ringo Chiu/ZUMA Wire

"Апокалиптическая" жара охватила юго-запад США 19.06.2021

В Калифорнии и Техасе системы электроснабжения оказались на грани коллапса из-за экстремально жаркой погоды. Начались лесные пожары.
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