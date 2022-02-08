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Терри Мартин

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Терри Мартин: другие публикации

Во время переговоров канцлера ФРГ Шольца и президента США Байдена, 7 февраля

Манготт: Между США и ФРГ есть расхождения по поводу России

Манготт: Между США и ФРГ есть расхождения по поводу России

Является ли ФРГ надежным союзником США и отличаются ли их позиции по "Северному потоку-2", DW объяснил Герхард Манготт.
Конфликты
8 февраля 2022 г.
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