 Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2019

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Европа

Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров по "Брекзиту"

Министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл заявил, что Тереза Мэй поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.

Многие британцы выступают против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС

Многие британцы выступают против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров, которые ее партия ведет с парламентской оппозицией по вопросу нового соглашения по "Брекзиту".

Об этом заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов (второй человек в оппозиции) Джон Макдоннелл. По его словам, премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.

Столь резкая реакция последовала в ответ на публикацию британского еженедельника The Sunday Times, который в воскресенье, 5 мая, сообщил возможные условия компромисса, который Мэй якобы собирается предложить, чтобы заручиться  поддержкой оппозиционной партии.

На что готова Тереза Мэй

"Премьер-министр Мэй на этой неделе готова пойти на последний отчаянный риск, чтобы добиться "Брекзита", и предложить Джереми Корбину три крупных компромисса в обмен на поддержку при проведении (через парламент . - Ред.) новой сделки", - указали журналисты The Sunday Times.

Контекст

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Вопросы, по которым Мэй якобы готова пойти на уступки, - это создание временного таможенного союза с ЕС,  действующего до очередных всеобщих выборов в 2022 году, а также введение единых правил рыночного оборота для определенных категорий товаров и принятие закона, гарантирующего трудящимся в Великобритании те же права, что и в Евросоюзе.

"Мы работали на условиях конфиденциальности, как нас и просили. Мы не давали брифингов перед СМИ. Поэтому факт того, что премьер-министр нарушила эти правила, вызывает большое разочарование", - заявил Макдоннелл.

"Если она так себя ведет, я вполне могу понять, почему она не смогла договориться о приличной сделке с ЕС", - добавил политик.

Провал тори и лейбористов на коммунальных выборах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

В тот же день британская газета The Daily Mail опубликовала статью главы британского правительства, в которой она призывает лидера Лейбористской партии Джереми Корбина как можно скорее договориться о компромиссе по "Брекзиту".

Некоторые эксперты трактуют это выступление Мэй как реакцию на сигнал, который послали политикам избиратели на прошедших в Британии в четверг, 2 мая, коммунальных выборах.

По их итогам возглавляемая Мэй партия консерваторов потеряла 1335 из 4000 мандатов, а вместе с этим и большинство в 45 коммунах. Лейбористы лишились 86 мандатов. Победителем из выборной гонки вышла партия либеральных демократов, выступающая за углубление связей с Евросоюзом, а также партия "зеленых".

Угроза раскола в партиях лейбористов и консерваторов

Во вторник, 7 мая, в британском парламенте должны будут возобновиться официальные переговоры по условиям выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Однако, как бы ни сложилась ситуация, любое компромиссное решение может привести к глубокому внутреннему расколу как в лагере лейбористов, так и в партии тори.

Консерваторы, требующие жесткого "Брекзита", выступают резко против таможенного союза с ЕС и требуют отставки Мэй с поста премьер-министра Великобритании.

В свою очередь партия лейбористов настаивает на проведении повторного референдума - с вариантом, при котором Соединенное Королевство останется частью Евросоюза. 

Изначально планировалось, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта. Однако после того как сделка по "Брекзиту", согласованная Мэй с Брюсселем, трижды провалилась в британском парламенте, выход Соединенного Королевства из состава ЕС был отложен до 31 октября 2019 года.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:02

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом.  

Ссылки в интернете

Публикация в газете The Sunday Times о возможных компромиссах по "Брекзиту"

Публикация в газете The Sunday Times о возможных компромиссах по "Брекзиту"

Аудио- и видеофайлы по теме

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй  

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости  

Уважение по регламенту. Брексит по требованию. Отключаем сеть и мозг – "Заповедник", выпуск 67  

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