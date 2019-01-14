Тереза Мэй против отсрочки выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против отсрочки выхода Великобритании из состава ЕС. "Не думаю, что дату 29 марта следует отодвигать", - заявила она вечером в понедельник, 14 января,выступая перед нижней палатой британского парламента накануне голосования по соглашению между Лондоном и Брюсселем о "Брекзите". По ее словам, целью правительства по-прежнему является выход из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Одновременно Мэй предупредила об опасности раскола Соединенного Королевства после нерегулируемого выхода из состава ЕС. "Брекзит" без соответствующего договора усилит позиции сторонников независимости Шотландии и объединения Северной Ирландии с Ирландией, заявила она. По ее словам, такой сценарий является "подлинной угрозой" для страны.

Дать "второй шанс"

Премьер-министр также призвала депутатов предоставить "второй шанс" договору, выработанному на переговорах с Брюсселем. Только одобрение парламента может предотвратить хаотичный выход Великобритании из ЕС или отказ от планов "Брекзита", подчеркнула Мэй.

Вечером 15 января в Палате общин пройдет голосование о договоре с Брюсселем. Эксперты считают маловероятным, что большинство депутатов одобрят соглашение, выработанное на продолжавшихся около двух лет переговорах Лондона и ЕС. Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), от поддержки которой зависит правительство меньшинства Терезы Мэй, по-прежнему отклоняет договор.

Договор ЕС и Великобритании

25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после "Брекзита".

В декабре в британском парламенте прошли пятидневные дебаты, но голосование в Палате общин о соглашении по "Брекзиту", первоначально запланированное на 11 декабря, было перенесено и состоится 15 января.

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