 Тереза Мэй опасается, что ″Брекзит″ ″утечет у британцев сквозь пальцы″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Тереза Мэй опасается, что "Брекзит" "утечет у британцев сквозь пальцы"

Тереза Мэй признала, что чем дольше идут поиски компромисса по сделке, тем выше становятся шансы отменить выход Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по Брекзиту 2 апреля 2019 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по "Брекзиту" 2 апреля 2019 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что  "Брекзит" может не состояться, если парламенту и правительству в Лондоне не удастся прийти к компромиссу по поводу соответствующего договора с Брюсселем. Это следует из официального заявление политика, распространенного пресс-службой офиса Мэй в субботу, 6 апреля.

После того как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе.

"Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки, - пишет Мэй. - Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе".

При этом глава британского правительства подчеркнула, что остается на своей позиции: "Мы должны добиться "Брекзита", и для этого нам надо согласовать условия договора".

Мэй настаивает на "Брекзите"

Контекст

12 марта парламент Великобритании вновь рассмотрит вопрос выхода из ЕС. Что произойдет, если соглашение с ЕС, достигнутое премьером Мэй, не одобрят? Варианты развития событий - в инфографике DW. (11.03.2019)

Евросоюз согласился на просьбу Великобритании отложить "Брекзит". На саммите ЕС Лондону предложили два сценария отсрочки. DW объясняет, что они означают. (22.03.2019)

Чем дольше будет тянуться борьба за большинство в парламенте, тем выше риск, что Соединенное Королевство так и не выйдет из ЕС, подчеркнула Тереза Мэй: "А это будет означать, что "Брекзит", за который проголосовал британский народ, утечет у нас сквозь пальцы. Я это не одобряю".

По словам политика, еще на этой неделе она собирается отправиться в Брюссель, чтобы просить об отсрочке "Брекзита". Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил  6 апреля на встрече министров финансов ЕС в Бухаресте, что он настроен оптимистично и полагает, что переговоры с лейбористской партией по поводу выхода из Евросоюза приведут к совместному соглашению.

В то же время лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил журналистам в Плимуте, что "пока не заметил больших изменений в позиции Терезы Мэй". Лейбористы настаивают на том, чтобы Великобритания осталась частью таможенного союза с ЕС и имела свободный доступ ко внутреннему европейскому рынку.

The Sunday Times: Мэй готова заключить таможенный союз с ЕС

Газета The Sunday Times в номере за воскресенье, 7 апреля, сообщает о том, что Тереза Мэй, по сведениям редакции, планирует законодательно закрепить соглашение с ЕС по таможенным сборам, чтобы достичь компромисса с лейбористами.

Помощники Мэй уже ведут переговоры о том, чтобы включить представителей лейбористской партии в британскую делегацию на внеочередном саммите ЕС, который пройдет в среду, 10 апреля, пишет издание. На этой встрече лидеры стран - членов Евросоюза должны будут проголосовать по вопросу предоставления Великобритании отсрочки "Брекзита" до 30 июня.

Если хотя бы один член Евросоюза проголосует против отсрочки, нерегулируемый "Брекзит" состоится 12 апреля 2019 года.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:02

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом.  

Ссылки в интернете

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о ходе переговоров по "Брекзиту" 6 апреля 2019 года

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о ходе переговоров по "Брекзиту" 6 апреля 2019 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй  

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости  

Уважение по регламенту. Брексит по требованию. Отключаем сеть и мозг – "Заповедник", выпуск 67  

Также по теме

Rede Theresa May zu Brexit-Aufschub

Тереза Мэй намерена просить ЕС о новой отсрочке "Брекзита" 02.04.2019

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что хочет провести совещание с лидером оппозиции Джереми Корбином, чтобы добиться одобрения парламентом договора о "Брекзите".

Jean-Claude Juncker

Брюссель не готов к отсрочке, если британский парламент не одобрит договор о "Брекзите" 03.04.2019

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что в Великобритании до 12 апреля должны определиться с соглашением по выходу из Евросоюза.

Großbritannien London People's Vote Demonstration

Сотни тысяч активистов требуют повторного референдума по "Брекзиту" 23.03.2019

Демонстрация против выхода Британии из ЕС стала одной из самых массовых за прошедшие годы. По словам организаторов, в ней приняли участие порядка миллиона противников "Брекзита".

Реклама

Самые читаемые

Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против режима Мадуро  

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США  

"Семерка" будет следить за ракетными разработками России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно