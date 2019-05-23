 Тереза Мэй объявила об уходе с поста главы Консервативной партии | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2019

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Европа

Тереза Мэй объявила об уходе с поста главы Консервативной партии

Тереза Мэй приняла решение оставить пост лидера консерваторов Великобритании из-за невозможности согласовать с парламентом план выхода королевства из состава ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (фото из архива)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (фото из архива)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу, 24 мая, объявила о своем уходе  с поста главы Консервативной партии. Причина - неразрешимые противоречия по планам выхода королевства из состава Евросоюза между главой кабинета министров и парламентом. Мэй назвала датой своего ухода с поста главы консерваторов 7 июня. На встрече с королевой она сообщила, что покинет пост премьер-министра, как только будет избран ее преемник.

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Накануне Мэй представила в Палате общин новый вариант законопроекта о "Брекзите". Глава кабинета министров предложила депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, провести голосование о повторном референдуме по "Брекзиту".

В то же время премьер-министр пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить и оппозицию, и ее противников в рядах консерваторов. Но это предложение вызвало негативную реакцию со стороны лейбористов и тех членов партии Мэй, которые поддерживают жесткий "Брекзит", то есть выход из Евросоюза без договора с Брюсселем о порядке и условиях этого выхода.

В тот же день о своем уходе заявила лидер палаты общин Андреа Лидсом. Она также отвергла инициативу Мэй о проведении второго референдума. Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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