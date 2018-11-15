 Тереза Мэй не видит оснований опасаться вотума недоверия | Новости из Германии о Европе | DW | 18.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Тереза Мэй не видит оснований опасаться вотума недоверия

В интервью Sky News премьер Великобритании заявила, что у ее противников нет 48 голосов, чтобы инициировать вотум о недоверии. Мэй считает, что следующие семь дней будут решающими для ее страны.

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в настоящее время у нее нет оснований опасаться голосования о недоверии в парламенте из-за ее политики по вопросу о "Брекзите". В интервью телекомпании Sky News в воскресенье, 18 ноября, Мэй сказала, что, по ее сведениям, депутаты от ее консервативной партии не набрали достаточно голосов в поддержку этой инициативы. На вопрос о том, имеется ли у ее противников как минимум 48 голосов для инициирования голосования о недоверии, она ответила: "Насколько я знаю, нет".

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

Одновременно Мэй отметила, что переговоры по "Брекзиту" отнюдь не станут проще, если сменить главу правительства, а, наоборот, лишь затянутся. Британский премьер выразила мнение, что ближайшие семь дней станут решающими. "Речь идет о будущем этой страны", - подчеркнула она, добавив, что переговоры по "Брекзиту" продолжаются и потому она едет в Брюссель для переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Правительство Великобритании и Евросоюз недавно согласовали проект договора о порядке и условиях выхода Британии из состава ЕС. Тереза Мэй, однако, не может рассчитывать на то, что этот документ поддержит значительное большинство депутатов в Палате общин. Депутаты от Консервативной партии, членом которой она является, уже заявили о намерении голосовать против этого соглашения. Кроме того, Мэй угрожает голосование о недоверии в парламенте.

Смотрите также:

  • Британский флаг на фоне Биг-Бена

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Споры о "Брекзите" привели к расколу правительства

    Правительство Великобритании планировало выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, о чем ранее заявлял Дэвид Дэвис, возглавлявший министерство по делам Brexit. Но какой вариант "Брекзит" - жесткий или мягкий - в итоге будет иметь место, неизвестно. Разногласия по этому поводу привели к расколу в правительстве Терезы Мэй.

  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 11:53
Now live
11:53 мин

Можно ли выйти из Brexit: Шотландия и Северная Ирландия хотят остаться в ЕС - DW Новости (04.07.2016)

 

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли выйти из Brexit: Шотландия и Северная Ирландия хотят остаться в ЕС - DW Новости (04.07.2016)  

В сценарий Brexit вмешался суд  

Brexit: Покинет ли Северная Ирландия Великобританию?  

Также по теме

Großbritannien Theresa May in London

Консерваторы намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй 16.11.2018

Члены консервативной фракции в парламенте, недовольные проектом соглашения о "Брекзите", мобилизуют сторонников против премьер-министра Мэй. Для проведения голосования нужно собрать 48 заявок.

England | PK Theresa May

Тереза Мэй назвала безальтернативным договор по "Брекзиту" 17.11.2018

Британского премьер-министра призывают внести изменения в уже согласованный проект договора по выходу из ЕС. В противном случае пять министров угрожают подать в отставку, пишет The Times.

England | PK Theresa May

Тереза Мэй: Второго референдума по "Брекзиту" не будет 15.11.2018

Британский премьер заявила, что добилась наилучшего соглашения о "Брекзите", которое соответствует тому, "за что голосовали люди на референдуме". Тереза Мэй пообещала, что второго референдума не будет.

Реклама

Самые читаемые

Высокие цены на бензин: у немцев и россиян сейчас схожие проблемы  

Маша на экспорт: почему мультик "Маша и Медведь" полюбили в Европе  

Комментарий: Для Путина нет политика Навального, а для ЕСПЧ - есть  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно