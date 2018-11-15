 Тереза Мэй назвала безальтернативным договор по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.11.2018

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Европа

Тереза Мэй назвала безальтернативным договор по "Брекзиту"

Британского премьер-министра призывают внести изменения в уже согласованный проект договора по выходу из ЕС. В противном случае пять министров угрожают подать в отставку, пишет The Times.

Тереза Мэй на пресс-конференции 15 ноября

Тереза Мэй на пресс-конференции 15 ноября

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала безальтернативным подготовленный проект договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"). Об этом глава британского правительства сообщила в интервью британской газете Daily Mail в субботу, 17 ноября. По словам Мэй, ее призывают внести изменения в проект договора, которые касаются статуса границы между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Однако подобный шаг не решает вопрос о будущем границы, добавила Мэй. "Эта проблема останется навсегда", - заявила британский премьер.

В свою очередь, газета The Times со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников пишет, что пять министров угрожают своей отставкой, если не глава правительства не внесет в соглашение ряд изменений. 15 ноября министр по делам "Брекзита" Доминик Рааб объявил об уходе в отставку в знак протеста против условий сделки Лондона и Брюсселя. Помимо Рааба, об отставке в тот же день сообщили министр труда Эстер Маквей и государственный министр Великобритании по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Контекст

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Консерваторы инициируют голосование о недоверии Мэй

15 ноября депутат от Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, возглавляющий в парламенте группу из 80 радикальных сторонников "Брекзита", подал заявку на проведение голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй. В тот же день глава британского правительства на пресс-конференци заявила, что второго референдума по выходу Великобритании из ЕС не будет.

По словам Мэй, согласованный ранее Лондоном и Брюсселем договор возвращает Великобритании полный контроль над границами, прекращает свободное передвижение, дает полный контроль над расходами, а также над законодательством, и прекращает действие решений Европейского суда.

Внеочередной саммит глав государств и правительства стран ЕС по "Брекзиту" назначен на 25 ноября. Голосование в британском парламенте по представленному премьер-министром проекту соглашения намечено на декабрь. Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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  • Флаг ЕС

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    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания

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Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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