Теория и практика борьбы с COVID-19: что не так с госпиталем в "Ленэкспо"

В пятницу, 15 мая, губернатору Петербурга Александру Беглову пришлось оправдываться перед президентом России, комментируя ситуацию, которая сложилась во временном госпитале, оборудованном в выставочном комплексе "Ленэкспо". С начала мая в его павильонах развернут госпиталь для, как утверждалось, пациентов с легкими симптомами коронавирусной инфекции. Уже через неделю после открытия появились жалобы, что медперсонала сильно не хватает, лекарств недостаточно, а ночной покой нарушают пациенты с ментальными нарушениями.

На переоборудование во временный госпиталь расположенного на берегу Финского залива выставочного центра "Ленэкспо" ушло всего две недели. Помещения под него предоставил "Газпром", правительство Петербурга выделило на обустройство 416 млн рублей, контракт на возведение получила крупная питерская компания "Лентехстрой".

А обслуживание доверили Госпиталю для ветеранов войн. Его пресс-секретарь Маргарита Платова, признав наличие шероховатостей в работе временной больницы из-за неидеальных условий "Ленэкспо", заверила DW: "Серьезных проблем, мешающих нормальной работе с людьми, нет. Лечебный процесс идет, он отлажен, делается все возможное". Так ли это?

Попали в "Ленэкспо" помимо своей воли

По задумке властей, лечение во временной больнице должны проходить пациенты с легкой формой коронавируса. Эльмира Абдулкадырова попала в "Ленэкспо" из онкологического центра имени Петрова, что в поселке Песочный Ленинградской области. Она приехала туда из Дагестана, чтобы пройти два курса химиотерапии и курс лучевой терапии. К 23 апреля, когда коронавирус проник в онкоцентр, Абдулкадырова не успела пройти и половину курса. Два ее теста на COVID-19 дали отрицательный результат, а третий - положительный. После этого у нее и других пациентов клиники была неделя изоляции прямо в онкоцентре, а затем - перевод в "Ленэкспо".

Elmira Abdulkadyrowa

Так решили врачи. Сама Абдулкадырова, у которой, по ее словам, не было симптомов инфекции, в "Ленэкспо" не просилась. Она говорит, что предпочла бы снять на время самоизоляции квартиру, но руководство онкоцентра настояло на своем. Пригрозив, что в случае отказа пациентки от перемещения, им займется Росгвардия.

"Сначала все было хорошо, красиво, новый госпиталь, - рассказывает женщина. - Каждый день подходили врачи". Но больных становилось все больше. К концу прошлой недели около пятисот из тысячи мест уже были заняты. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о планах разместить в другом павильоне "Ленэкспо" еще 1,3 тыс коек.

"Условия удовлетворяют минимальным потребностям"

С ростом числа пациентов во временном госпитале медперсонала больше не стало, а условия пребывания стали ухудшаться. Если сначала около пяти медиков присматривали за 30 пациентами, то к 15 мая их было примерно 7 на 450 человек, рассказала DW работающая в “Ленэкспо” медсестра. По данным, которые сообщил пресс-секретарь госпиталя, в дневную смену там работают до 12 специалистов-врачей, 4 - в вечернюю смену и 3-4 - ночью. В соцсетях появились жалобы на недостаток внимания со стороны медперсонала, нехватку лекарств и грязные туалеты с протекающими трубами.

Александр Беглов

На прошлой неделе попавшая в "Ленэкспо" с двусторонней пневмонией Галина Кутафина-Шишлова написала об этих условиях Александру Беглову во "ВКонтакте". Она также упомянула, что во временной больнице содержатся "психически нездоровые люди". В ответ на критику губернатор заблокировал петербурженку, а на сайте комитета по здравоохранению города появилась новость с таким текстом: "Конечно, условия размещения отличаются от гостиничных или санаторных, но они удовлетворяют минимальным потребностям". Наличие в "Ленэкспо" людей "с психиатрическими патологиями" в комитете опровергли.

Тем не менее на видео, которое отправила DW Эльмира Абдулкадырова, видно, как один из пациентов перемещается по павильону со спущенными штанами, а другая пациентка кричит без видимых причин.

Перевели в обычную больницу только после скандала

При этом сменить временную больницу на самоизоляцию в квартире (для пациентов с легкой формой заболевания) или в обычном госпитале (для тех, у кого более серьезные симптомы) очень сложно. Петербурженка Алина Варгина рассказала DW, что ее мама Марина попала в "Ленэкспо" из другой больницы, в которой лежала с предынфарктным состоянием. Сердце вылечили, но при выписке выявили коронавирус. Почему женщину из группы риска отправили в не самый оснащенный госпиталь - неясно.

Во временном госпитале, размещенном в выставочном центре "Ленэкспо"

По словам Алины, состояние матери после поступления в "Ленэкспо" 8 мая стало ухудшаться. И в четверг, 14 мая, ей уже приходилось разговаривать по телефону с ее соседкой по палате, поскольку сама Марина не могла говорить из-за слабости. Ей ставили кислородную маску, но о переводе в более оснащенную клинику речи не шло. На следующий день Марину после многочисленных звонков Алины в комитет по здравоохранению все-таки перевели в Госпиталь для ветеранов войн. Ей стало лучше, она начала есть и писать дочери эсэмэски.

В другую больницу удалось перевестись и Натальи Корепановой. Она рассказывала о недостатках "Ленэкспо" на своей страничке в Instagram, ее посты пользовались большой популярностью. Спустя неделю жалоб онлайн и офлайн она добилась переезда. "Не знаю, что именно послужило главной причиной, - признается она. - Я добивалась лечения, но мне его не оказывали. А мне хуже становилось. Возможно, решили, что лучше от меня избавиться поскорее, чем я буду еще хлеще нагнетать".

Здоровые могут заразиться

Медперсонал "Ленэкспо" между собой обсуждает версию, согласно которой заполнение выставочного центра до предела - указание губернатора. "Изначально все было не организованно, - на условиях анонимности пожаловалась DW одна из медсестер. - Обещали, что будут только пациенты, которые прошли лечение в больницах и в "Ленэкспо" дожидаются отрицательного мазка. По факту привозят всех подряд: положительных, отрицательных - с пневмонией средней тяжести и с двусторонней. Таким и антибиотики нужны, и капельницы".

Лекарств сначала не было, потом они появились, но из-за роста числа пациентов медикаментов не хватало, говорит медсестра. Девушка боится, что в таких условиях не только инфицированные не вылечиваются, но и здоровые подхватят вирус: "Мы кладем пациентов с двумя отрицательными мазками и "чистым" КТ (компьютерная томография, метод исследования внутренних органов. - Ред.) вместе с теми, у кого два положительных анализа. Пока здоровый будет ждать свои результаты, он успеет заразиться".

Реакция властей и госпиталя

Несмотря на недовольство и критику со стороны пациентов и медиков, в пятницу, 13 мая, последовали сразу три сообщения представителей властей о том, что нарушений в "Ленэкспо" нет. Первым высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. "Лучше, чем в палатке, или как (то, что. - Ред.) мы видели в Италии или других городах, практически люди на матрасах лежали", - заверил он во время совещания, которое проводил президент Владимир Путин. Потом заявления об отсутствии у них претензий к условиям пребывания пациентов во временном госпитале сделали Роспотребнадзор и прокуратура.

В свою очередь пресс-секретарь Госпиталя для ветеранов войн Маргарита Платова, отметив, что "любое попадание в лечебное учреждение - это всегда элемент паники и беспокойства", ситуацию во временной больнице в интервью DW оценила так: "Все удовлетворительно, насколько это возможно при организации лечения в огромном павильоне".

По ее словам, какие-то шероховатости существуют, условия в Ленэкспо, к сожалению, не будут идеальными: "Но серьезных проблем, мешающих нормальной работе с людьми, нет. Лечебный процесс идет, он отлажен, делается все возможное".

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