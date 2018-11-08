 Тени Первой мировой: день сегодняшний (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.11.2018

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Культура и стиль жизни

Тени Первой мировой: день сегодняшний (видео)

100 лет назад окончилась Первая мировая война. Каковы ее итоги? И удалось ли мировому сообществу учесть ее уроки?

Смотреть видео 04:50
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04:50 мин

Итоги и уроки Первой мировой войны

  

Контекст

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