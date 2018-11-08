Тени Первой мировой: день сегодняшний (видео)

Как Ноябрьская революция свергла кайзера Вильгельма

100 лет назад, 3 ноября 1918 года, в Германии восстали уставшие от войны матросы - совсем, как за год до этого в России. Последний немецкий кайзер был свергнут. (05.11.2018)