Тени Первой мировой: день сегодняшний (видео)

100 лет назад окончилась Первая мировая война. Каковы ее итоги? И удалось ли мировому сообществу учесть ее уроки?
Военнопленные - относительно новое "достижение" человечества. Автор книги "Медицина и война" рассказал DW, как русские и немцы относились к пленным во время двух мировых войн. (06.11.2018)
100 лет назад, 3 ноября 1918 года, в Германии восстали уставшие от войны матросы - совсем, как за год до этого в России. Последний немецкий кайзер был свергнут. (05.11.2018)
В 2018 году исполняется сто лет со времени окончания Первой мировой войны. Для Германии это обернулось революцией, которая была похожа на большевистскую, но закончилась совсем иначе. (08.11.2018)