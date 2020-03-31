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Тенге

FILE In this file photo taken on Tuesday, April 23, 2019, Kazakhstan's interim President Kassym-Jomart Tokayev, left, and former Kazakh President Nursultan Nazarbayev, walk together during the Nur Otan party congress in Nur-Sultan, the capital city of Kazakhstan. For the first time in nearly three decades of independence, Kazakhstan is holding a presidential election without Nursultan Nazarbayev on the ballot, but the longtime leader of the oil-rich Central Asian country casts a long shadow on the vote. (AP Photo, File) |

Останется ли Токаев суперпрезидентом Казахстана после окончания эпидемии? 31.03.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вооружился всеми полномочиями, которыми его во время эпидемии коронавируса наделяет закон о ЧП. Это конец двоевластия в РК - или ловушка для нового лидера страны?
President Andrzej Duda held joint press briefing after document ceremony during Kazakhstan_s President Nursultan Nazarbayev official visit to Poland. (Photo by Jakob Ratz/Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Казахстана поручил на треть повысить зарплаты бюджетникам 27.02.2019

Нурсултан Назарбаев поручил властям выделить на повышение зарплат бюджетников дополнительные 980 млрд тенге. Ранее он обвинил правительство в неумении создать инструменты для роста экономики.
Symbolbild zur drohenden neuen Eiszeit in den Beziehungen zwischen den USA und Russland: Piktogramm eines Verkehrsschildes Achtung Eisglaette in Form einer Schneeflocke mit Flaggen der USA und Russlands Symbol image to threat New Ice Age in the Relations between the USA and Russia Pictogram a Verkehrsschildes Regard Icy roads in Shape a Snowflake with Flags the USA and Russia

Как Астана защитит себя от последствий новых санкций США против РФ 15.09.2018

Новые санкции США против Москвы могут нанести весомый удар по экономике Казахстана. Чем ответит на него Астана и какие процессы это может вызвать в республике, рассказали DW эксперты.
Bildnummer: 53111444 Datum: 18.09.2008 Copyright: imago/biky vom Flughafen in Astana, Kasachstan. Airport in Astana, Kazakhstan

Аэропорт Астаны переименован в честь Назарбаева 21.06.2017

Международный аэропорт Астаны отныне называется "Аэропорт Нурсултан Назарбаев". Ранее портрет президента Казахстана появился на купюре в 10 тысяч тенге. В 2010 году Назарбаеву присвоили титул "Лидер нации".
Januar 2016 Bild: DW/Anatolij Ivanov Thema: Krise wird Kasachstan auch 2016 fest im Griff halten Bildbeschreibung: Schlange von einer Wechselstube in Almaty (Kasachstan) im Januar 2016

Экономика Казахстана: тенге падает, цены растут 13.01.2016

В Казахстане продолжается падение курса национальной валюты. Но, по мнению экономистов, некоторые поводы для оптимизма все еще есть. На чем они основаны, выяснял корреспондент DW.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Anatoliy Weißkopf und wurden freigegeben. Schlüsselwörter: Kasachstan, Almaty, Tenge, Kasachische Währung, Wechselstube, Währungskurs DW/A.Weißkopf

Казахстанский тенге упал до исторического минимума 08.01.2016

Курс национальной валюты преодолел психологически важную отметку в 350 тенге за доллар. С августа 2015 года Казахстан перешел к свободно плавающему курсу тенге.
Bildunterschrift:An aerial view of the city of Astana, taken on July 28, 2011. Kazakh capital formerly known as Akmola, until 1998, Tselinograd until 1992 and Akmolinsk until 1961 is the capital and second largest city (after Almaty) of Kazakhstan, with an officially estimated population of 708,794 as of 1 August 2010. After Kazakhstan gained its independence in 1991, the city and the region were renamed 'Akmola', literally meaning 'White Shrine'. In 1995, the city was designated as the future capital of the newly-independent country, and the capital was officially moved from Almaty on December 10, 1997. AFP PHOTO/ STANISLAV FILIPPOV (Photo credit should read STANISLAV FILIPPOV/AFP/Getty Images)

Как Казахстан совместит членство в ВТО и торговлю с Россией? 15.12.2015

Вступление во Всемирную торговую организацию укрепит глобальные позиции казахстанской экономики, но усугубит проблемы с главным партнером по Евразийскому экономическому союзу.
Thema Preiserhöhung in Kasachstan. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Anatoly Weißkopf und wurden freigegeben. Zulieferer: Daniela Posdnjakova Eine Straße in Almaty, Kasachstan, November 2013

Девальвация тенге: иностранные специалисты уезжают из Казахстана? 09.11.2015

Падение курса тенге заставило приехавших на заработки специалистов из стран СНГ пересмотреть свое отношение к Казахстану. Корреспондент DW выяснил, как изменились их настроения.
Dariga Nazarbayeva, member of Kazakh Parliament and the daughter of Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev. Photo by Mikhail Evstafiev. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Dariga_Nasarbajewa#/media/File:Dariga_Nazarbayeva.jpg *** Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. Dies gilt weltweit. In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist: Ich gewähre jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Дочь Назарбаева в роли зампремьера: тонкий расчет? 15.09.2015

Назначение старшей дочери президента Казахстана заместителем премьер-министра еще не дает ей политического карт-бланша, считают аналитики. Но с чем оно связано?
Währung, Somoni, Wechselkurse in Wechselstuben in Duschanbe, Tadschikistan zum 1. September 2015 Datum und Ort: Duschanbe, Tadschikistan zum 1. September 2015 Die Rechte liegen bei DW-Reporter Galim Fashutdinow, werden der DW freigegeben

Рубль и тенге потянули вниз сум, сом и сомони 02.09.2015

Валюты стран Центральной Азии отреагировали на резкую девальвацию тенге и на падение курса российского рубля по-разному. Подробности - от DW.

Девальвация тенге, обвал рубля - кто виноват? 21.08.2015

Китай, пытаясь повысить конкурентоспособность, снизил курс юаня. Это может вызвать цепную реакцию. Первым девальвировал валюту Казахстан, но очередь, видимо, дойдет и до других стран.

Тенге "поплыл" вслед за юанем и рублем (21.08.2015) 21.08.2015

Власти Казахстана провели валютную реформу, отпустив национальную валюту тенге в свободное плавание. Низкие цены на сырье подстегивают глобальную гонку девальваций.

Девальвация тенге, обвал рубля - кто виноват? - DW Новости, 21.08.2015 21.08.2015

Китай, пытаясь повысить конкурентоспособность, снизил курс юаня. Это может вызвать цепную реакцию. Первым девальвировал валюту Казахстан, но очередь, видимо, дойдет и до других стран.
20.08.2015 Wechselstube in Almaty (Kasachstan); Copyright: DW/A. Ivanov

Новый курс тенге поверг казахстанцев в шок 20.08.2015

Решение Астаны о переходе к свободному обменному курсу тенге привело к его падению 20 августа сразу на четверть. Репортаж DW о том, как казахстанцы реагируют на происходящее.
Die kasachische Währung Tenge Alle Rechte gehören DW Korrespondent Anatoly Weißkopf und wurden freigegeben. Schlüsselwörter. Geld, Währung, Kasachstan

Тенге в свободном падении 20.08.2015

Казахстан значительно обесценил свою денежную единицу, ссылаясь на смену принципов курсообразования валюты. Эксперты указывают на другие причины.

DW новости за 100 секунд (20.08.2015) 20.08.2015

Тенге обвалилась почти на треть. Скончался Эгон Бар – один из ведущих представителей "сторонников Путина" в Германии. НКО в России грозят новые ограничения. Впервые в Северной Корее выступила западная рок-группа.
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