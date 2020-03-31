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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вооружился всеми полномочиями, которыми его во время эпидемии коронавируса наделяет закон о ЧП. Это конец двоевластия в РК - или ловушка для нового лидера страны?
Нурсултан Назарбаев поручил властям выделить на повышение зарплат бюджетников дополнительные 980 млрд тенге. Ранее он обвинил правительство в неумении создать инструменты для роста экономики.
Новые санкции США против Москвы могут нанести весомый удар по экономике Казахстана. Чем ответит на него Астана и какие процессы это может вызвать в республике, рассказали DW эксперты.
Международный аэропорт Астаны отныне называется "Аэропорт Нурсултан Назарбаев". Ранее портрет президента Казахстана появился на купюре в 10 тысяч тенге. В 2010 году Назарбаеву присвоили титул "Лидер нации".
В Казахстане продолжается падение курса национальной валюты. Но, по мнению экономистов, некоторые поводы для оптимизма все еще есть. На чем они основаны, выяснял корреспондент DW.
Курс национальной валюты преодолел психологически важную отметку в 350 тенге за доллар. С августа 2015 года Казахстан перешел к свободно плавающему курсу тенге.
Вступление во Всемирную торговую организацию укрепит глобальные позиции казахстанской экономики, но усугубит проблемы с главным партнером по Евразийскому экономическому союзу.
Падение курса тенге заставило приехавших на заработки специалистов из стран СНГ пересмотреть свое отношение к Казахстану. Корреспондент DW выяснил, как изменились их настроения.
Назначение старшей дочери президента Казахстана заместителем премьер-министра еще не дает ей политического карт-бланша, считают аналитики. Но с чем оно связано?
Валюты стран Центральной Азии отреагировали на резкую девальвацию тенге и на падение курса российского рубля по-разному. Подробности - от DW.
Китай, пытаясь повысить конкурентоспособность, снизил курс юаня. Это может вызвать цепную реакцию. Первым девальвировал валюту Казахстан, но очередь, видимо, дойдет и до других стран.
Власти Казахстана провели валютную реформу, отпустив национальную валюту тенге в свободное плавание. Низкие цены на сырье подстегивают глобальную гонку девальваций.
Решение Астаны о переходе к свободному обменному курсу тенге привело к его падению 20 августа сразу на четверть. Репортаж DW о том, как казахстанцы реагируют на происходящее.
Казахстан значительно обесценил свою денежную единицу, ссылаясь на смену принципов курсообразования валюты. Эксперты указывают на другие причины.
Тенге обвалилась почти на треть. Скончался Эгон Бар – один из ведущих представителей "сторонников Путина" в Германии. НКО в России грозят новые ограничения. Впервые в Северной Корее выступила западная рок-группа.
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