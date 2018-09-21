Тема сочинения: Почему я стал национал-социалистом

"Почему я стал нацистом", - так называется только что вышедшая в Германии книга, в которой впервые публикуются оригиналы сочинений, написанных летом 1934 года членами гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии (НСДАП). Все они тогда принимали участие в конкурсе, победителям которого были обещаны призы в размере от 10 до 125 рейхсмарок. Составитель и комментатор книги - немецкий историк Виланд Гибель (Wieland Giebel).

Исповеди искренних нацистов

Несколько лет назад Гибелю попалась на глаза вышедшая еще в 1938 году книга о Гитлере американского профессора польского происхождения Теодора Абеля. Абель цитировал - в переводе на английский язык - сочинения рядовых нацистов. Немецкий историк решил обратиться к первоисточникам и заказал в архиве американской библиотеки Герберта Гувера фотокопии 3700 страниц оригинальных исповедей национал-социалистов.

Большинство сочинений заканчиваются словами "Хайль Гитлер"

Профессор из Нью-Йорка весной 1934 года приезжал в Берлин, где его идею провести конкурс сочинений на тему "Почему я стал национал-социалистом" поддержали в министерстве пропаганды "третьего рейха". Абель поставил одно важное условие: в конкурсе могут принимать участие только те, кто вступил в НСДАП до 1933 года, то есть до прихода нацистской партии к власти в Германии. Американский профессор хотел получить исповеди искренних нацистов, а не попутчиков, из карьерных соображений примкнувших к партии Гитлера уже после его триумфа.

Из 683 сочинений, поданных на конкурс, 581 сохранилось. 82 из них полностью воспроизведены в виде ксерокопий оригиналов в книге Гибеля. Большинство отпечатаны на пишущих машинках, некоторые написаны от руки. Одни из них объемом всего две-три страницы, другие - по 25-30. Есть стихотворные сочинения.

Культ личности лидера нации

Искренние исповеди обыкновенных людей, позволяют узнать мотивы большинства из них: чем их привлек национальный социализм и его "фюрер" в начале 1930-х годов. При этом удивительно, насколько актуальны эти мотивы и сегодня.

"В хаосе, который господствовал в стране, нам нужен был человек, способный взять руководство на себя", - написал, например, в своем сочинении один из участников конкурса сочинений. Другой оказался очарован "новыми целями и новыми ценностями", которые предложил лидер нации. Третий (точнее, третья) считала вполне логичным, что "после всех трагических событий", которые перенесла страна, она жаждала человека, способного "железной метлой вычистить эти авгиевы конюшни".

Еще один немец твердо верил (о чем и пишет), что "наш лидер ниспослан народу судьбой", что он - "светлый избавитель", побеждающий тьму. Другой верит, что национал-социализм неминуемо станет "мировоззрением всех чистокровных народов мира". Третий в восторге от цели "фюрера", которую тот, по его словам, видит в том, чтобы "укрепить единство народа", сделать этот народ "таким сильным, чтобы он всегда оставался великим". Насчет единства народа и духовных скреп писали, кстати, многие авторы сочинений. А один учитель средней школы благодарил "спасителя немецкого народа" за то, что благодаря ему, страна наконец-то "расправляет плечи и встает с колен".

Униженные "встают с колен"

Этот мотив - "вставать с колен" - звучит и во многих других сочинениях убежденных нацистов. "Многие чувствовали себя униженными поражением в Первой мировой войне и Версальским договором, - указывает составитель книги. - Борьба против этого "позорного", как они считали, договора была одним из центральных мобилизующих факторов национал-социализма".

Широко распространенными среди рядовых нацистов были не только "доказательства" превосходства немцев над всеми другими народами и вера в единый "арийский мир", но и теории заговора, происков мировой закулисы. Кто-то писал, что "темные силы пытаются низвергнуть Германию в бездну". Другие уверены, что Германия никогда не потерпела бы поражение в Первой мировой войне, если бы "еврейство, марксисты и тайные масонские ложи не воткнули бы ей нож в спину". Пещерный антисемитизм был типичен для аргументации авторов сочинений: дескать, евреи заполонили все на свете. Между тем, как указано в комментарии, когда нацисты пришли к власти, доля еврейского населения Германии составляла меньше одного процента!

Вторая особенность - коммунистическое прошлое многих мелких национал-социалистов. Некоторые из них откровенно рассказывают о своей трансформации из крайне левых в крайне правые, или о том, как им удалось привлечь в ряды НСДАП бывших коммунистов. Почти половина участников конкурса, как минимум, симпатизировала в прошлом левым политическим организациям.

Мания величия и комплекс неполноценности

Примечательно также, что многие из авторов сочинений на тему "Почему я стал нацистом" бывали за рубежом, повидали мир, знали, как обстоят дела в разных странах на самом деле. Но прививкой против мракобесия и ксенофобии даже продолжительное пребывание в других странах, не говоря уже о свободе передвижения вообще, не стало.

Из текстов, присланных на конкурс, невозможно вычленить некий основной мотив, побудивший их авторов стать горячими сторонниками Гитлера. Составитель Виланд Гибель называет это причудливой смесью противоречивых чувств. С одной стороны, указывает он, это чувства обделенности и униженности, собственной неполноценности. С другой, - ощущение избранности и превосходства, гипертрофированный национализм, щедро сдобренный антисемитизмом и ксенофобией.

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