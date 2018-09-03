Телепередача о Путине: культ личности вместо независимой журналистики

В России вышло в эфир еженедельное часовое телешоу "Москва. Кремль. Путин", целиком посвященное нынешнему президенту РФ. Карикатурист Сергей Елкин - о журналистике российских госканалов.
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