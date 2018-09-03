Телепередача о Путине: культ личности вместо независимой журналистики

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

Александра, Санкт-Петербург

"Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".