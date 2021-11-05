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Телеканал "Интер"

Украинский спутниковый телеканал со штаб-квартирой в Киеве.

Украинский двуязычный спутниковый телеканал со штаб-квартирой в Киеве ведет вещание с 1996 года. Телеканал входит в холдинг, принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу. После смены власти на Украине програмная политика канала неоднократно подвергалась критике официального Киева, обвинявшего "Интер" в пророссийской пропаганде. Радикалы несколько раз нападали на здание телеканала.

ARCHIV - Bei der ersten Parlamentssitzung in Georgien nach dem Sieg der Opposition hat sich Präsident Michail Saakaschwili (Foto vom 17.02.2010) demonstrativ um Einigkeit mit seinen Gegnern bemüht. «Jetzt ist keine Zeit für Ärger, Rache und Bitterkeit. Jetzt ist es an der Zeit für gemeinsame Diskussionen», sagte Saakaschwili am Sonntag (21.10.2012) in der Stadt Kutaissi. «Wir sollten gemeinsam den Weg unseres Landes in Richtung EU und Nato fortsetzen», forderte der Staatschef. Foto: epa (zu dpa-Meldung vom 21.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в ходе голодовки 05.11.2021

У Михаила Саакашвили начались провалы в памяти, сообщил телеканал "Дождь". Экс-президент Грузии более месяца держит голодовку в тюрьме в Рустави. Оппозиция провела несколько акций, требуя освободить политика.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

"Дождь" сообщил об издевательствах над Навальным в колонии 04.11.2021

Телеканал "Дождь" взял интервью у двух бывших заключенных, отбывавших наказание в одном отряде с Навальным в ИК-2 в Покрове. Они рассказали о полной изоляции политика и других обстоятельствах его пребывания в колонии.
Belsat logos are seen during the fifth Warsaw Security Forum in Warsaw, Poland on October 24, 2018. Belsat is an independent news channel based in Poland broadcasting to Belarus to provide an alternative to the censored state run media in Belarus. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto)

Ресурсы "Белсата" объявлены в Беларуси экстремистским формированием 03.11.2021

В Беларуси признали ресурсы телеканала "Белсат" экстремистскими и запретили их деятельность. Создателям, организаторам и участникам формирований, признанных экстремистскими, грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
FILE PHOTO: Sudan's Prime Minister Abdalla Hamdok and German Chancellor Angela Merkel (not pictured) address the media at the Chancellery in Berlin, Germany, February 14, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

СМИ: Cмещенный премьер Судана согласился возглавить новое правительство 03.11.2021

Отстраненный от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдук может вернуться на свой пост, передает телеканал Al Arabiya. Между тем агентство Reuters сообщает о продолжении переговоров Хамдука с военными.
Belsat logos are seen during the fifth Warsaw Security Forum in Warsaw, Poland on October 24, 2018. Belsat is an independent news channel based in Poland broadcasting to Belarus to provide an alternative to the censored state run media in Belarus. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto)

Суд в Минске арестовал на 15 суток представительницу телеканала "Белсат" 01.11.2021

Официальную представительницу телеканала "Белсат" Ирину Славникову и ее мужа осудили на 15 суток ареста. Их обвинили в хранении на страницах в Facebook "экстремистских" материалов.
Bilder 2-3 Flughafen in Minsk, Weißrussland, März 2017

В Беларуси задержана представительница телеканала "Белсат" 31.10.2021

Официальная представительница телеканала "Белсат" Ирина Славникова и ее муж, по сообщениям СМИ, находятся в ИВС на Окрестина.
Ria van der Steen, who lost her father and stepmother in the MH17 crash, center right, prepares to give testimony in court in the trial of four men charged with murder over the downing of Malaysia Airlines flight MH17, at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, Monday Sept. 6, 2021. Relatives of some of the 298 people killed in the downing of Malaysia Airlines flight MH17 tell a Dutch court about the impact on their lives of the disaster during the trial of three Russians and a Ukrainian charged with involvement in bringing down the Amsterdam-Kuala Lumpur flight more than seven years ago. (AP Photo/Peter Dejong)

Адвокаты семей жертв MH17 подвергаются слежке и запугиванию 29.10.2021

Нескольким адвокатам по делу MH17 предложены меры по защите, сообщил нидерландский телеканал RTL. Антитеррористическое агентство NCTV информировало адвокатов, что за попытками запугивания, вероятно, стоит Россия.
VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2018: RT stand at the 2018 Eastern Economic Forum at the Far Eastern Federal University (FEFU) on Russky Island. Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Британский суд подтвердил большой штраф российскому телеканалу RT 26.10.2021

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов телеканал RT за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах, выпущенных в эфир в 2018 году.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 29, 2020: Inter RAO board member Karina Tsurkan accused of espionage on behalf of Romania, attends a sentence hearing at the Moscow City Court. Tsurkan has been sentenced to 15 years in prison. Moscow City Court Press Office/TASS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Верховный суд РФ не изменил приговор Карине Цуркан по делу о шпионаже 14.10.2021

Экс-менеджер "Интер РАО" была признана виновной в шпионаже и осуждена на 15 лет. Деятели культуры указали главе ВС Лебедеву на суровость приговора. Адвокат Карины Цуркан намерена обратиться в ЕСПЧ.
February 4, 2014. Moscow, Russia. Press conference of the 'Dozhd' ('Rain') TV channel management in Moscow. Logo of the 'Dozhd' ('Rain') | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Российские СМИ и музыканты устроили акцию против закона об "иноагентах" 12.10.2021

В стрим-марафоне против закона об "иноагентах" приняли участие "Новая газета", телеканал "Дождь", Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Познер и ряд других представителей общественности.
22.06.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JUNE 22, 2020: MediaZona owner Pyotr Verzilov (R) charged with disorderly conduct gets in a police car after a bail hearing at Moscow's Meshchansky District Court. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

"Медиазона", "ОВД-Инфо", Верзилов и сотрудники "Голоса" причислены к "иноагентам" 29.09.2021

Сразу почти 30 физических и юридических лиц внесены в России в перечни "иностранных агентов". В частности, в них вошли учредитель "Медиазоны", ее издатель и главред, медиапроект "ОВД-Инфо" и сотрудники движения "Голос".
Top candidates for the upcoming German federal elections, (L - 4th L) Alice Weidel, parliamentary group co-leader of Germany's far right Alternative for Germany (AfD) party, leader of the German Free Democrats FDP party Christian Lindner, Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder, Christian Democratic Union (CDU) party leader Armin Laschet, (3rd R - R) co-leader of Germany's Green Party (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor Olaf Scholz, and co-leader of Germany's left wing party Die Linke (The Left) Janine Wissler attend a final televised debate on September 23, 2021 in Berlin, days before the elections on September 26. - Public TV ARD Berlin Studio Director Tina Hassel (C L) and Theo Koll (C R) Head of ZDF Studio Berlin host the show. (Photo by Tobias SCHWARZ / POOL / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

За два дня до выборов в бундестаг телеканал в ФРГ показал их "неофициальные результаты" 25.09.2021

Бегущая строка с якобы неофициальными результатами выборов в бундестаг демонстрировалась в течение восьми секунд в эфире вечернего развлекательного шоу. Руководитель вещательного центра ARD признал совершенную ошибку.
Passanten kommen vom polnischen Slubice über den Grenzübergang Stadtbrücke nach Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Angesichts steigender Infektionszahlen im Nachbarland Polen hat das Innenministerium Maßnahmen getroffen, um den Grenzverkehr zu Polen für Pendler und den familiären Austausch sicherzustellen. Für diesen Fall sind sechs Standorte für Teststationen an der Grenze erkundet worden. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии растет число нелегальных иммигрантов с территории Польши 22.09.2021

За первую половину сентября в земле Бранденбург задержаны около 400 нелегалов, прибывших с территории Польши. Такое же число было зафиксировано за весь август, сообщает телеканал rbb24 со ссылкой на МВД Германии.
Sergei Mitrokhin, Russian State Duma candidate of the Yabloko (Apple) Political Party, speaks as he meets with people in Moscow, Russia, Saturday, Sept. 4, 2021. Mitrokhin talked to his voters about his objection to the law on foreign agents ahead of parliamentary election on Sept. 19. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Российские СМИ запустили акцию против закона об "иноагентах" 08.09.2021

В акции под общим слоганом "Нет иноагентов, есть журналисты" участвуют десятки российских изданий, в том числе "Дождь", "Новая газета" и Профсоюз журналистов и работников СМИ.
Thema: Einer der wenigen oppositionellen Fernsehsendern – Doschd – wurde zum „Auslandsagenten“ ernannt. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, “Auslandsagent”, Massenmedien, Doschd Jahr/Ort: Moskau, 27.08.2021

После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"? 27.08.2021

Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.
February 4, 2014. Moscow, Russia. Press conference of the 'Dozhd' ('Rain') TV channel management in Moscow. Logo of the 'Dozhd' ('Rain') | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Российские СМИ призвали власти прекратить травлю независимой журналистики 27.08.2021

"Дождь", "Медуза", "Новая газета", ряд других СМИ и Профсоюз журналистов опубликовали обращение к высшему российскому руководству, заявив о прямом нарушении ими конституции и законов РФ.
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