Телеканал "Интер"

Украинский спутниковый телеканал со штаб-квартирой в Киеве.
Украинский двуязычный спутниковый телеканал со штаб-квартирой в Киеве ведет вещание с 1996 года. Телеканал входит в холдинг, принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу. После смены власти на Украине програмная политика канала неоднократно подвергалась критике официального Киева, обвинявшего "Интер" в пророссийской пропаганде. Радикалы несколько раз нападали на здание телеканала.
Сразу почти 30 физических и юридических лиц внесены в России в перечни "иностранных агентов". В частности, в них вошли учредитель "Медиазоны", ее издатель и главред, медиапроект "ОВД-Инфо" и сотрудники движения "Голос".
Бегущая строка с якобы неофициальными результатами выборов в бундестаг демонстрировалась в течение восьми секунд в эфире вечернего развлекательного шоу. Руководитель вещательного центра ARD признал совершенную ошибку.