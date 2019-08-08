 Телеканал ″Апрель″ и другие активы экс-президента Атамбаева арестованы | Киргизия | DW | 09.08.2019

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Киргизия

Телеканал "Апрель" и другие активы экс-президента Атамбаева арестованы

После того как Алмазбек Атамбаев сдался властям, суд арестовал его активы, в том числе и влиятельный телеканал "Апрель". Арестован и сам Атамбаев - до 26 августа.

Силовая операция по задержанию Атамбаева

Силовая операция по задержанию Атамбаева

Суд в Киргизии в пятницу, 9 августа, арестовал имущество экс-президента Алмазбека Атамбаева, включая телеканал "Апрель" и ОАО "Медиа Форум". Об этом заявили в пресс-службе МВД республики. Накануне сам Атамбаев сдался властям в ходе двухдневной силовой операции по его задержанию, в которой получили ранения около 100 человек.

"Напоминаем всем нашим зрителям и подписчикам, команда "Апреля" - это команда "Апреля". Мы всегда были за честность и будем за честность", - так комментируют эти события на сайте телеканала. "На улице сейчас стоят спецназовцы в камуфляже, масках и с оружием. Они никого не пускают в здание. Мне удалость войти. Сейчас "Апрель" арестуют", - заявил его директор Дмитрий Ложников.

Между тем по уголовному делу о захвате заложников во время силовой операции в четверг были задержаны соратники Атамбаева член политсовета основанной экс-президентом Социал-демократической партии Фарид Ниязов и начальник Народного штаба Кыяс Смалиев. Ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Атамбаеву была избрана мера пресечения - содержание под стражей до 26 августа.

Политический кризис в Киргизии

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. 7 августа правоохранители дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

Контекст

24 ноября состоялась инаугурация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Южанин, зоотехник, учитель русского языка, премьер-министр и соратник Атамбаева. Что еще о нем известно? (24.11.2017)

Адвокат Алмазбека Атамбаева сообщил журналистам, что его подзащитному официально предъявлено обвинение в коррупции. Юрист считает это обвинение необоснованным. (09.08.2019)

После событий 7 августа глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу ГКНБ, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева предприняли спецподразделения МВД. В Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Спецназу Киргизии лишь на второй день силовой операции удалось задержать Алмазбека Атамбаева и доставить его на допрос. В ходе боестолкновений в его селе пострадали более 70 человек. Подробнее - в фотогалерее DW. (08.08.2019)  

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