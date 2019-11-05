 Тегеран увеличил обогащение урана до пяти процентов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.11.2019

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Мир

Тегеран увеличил обогащение урана до пяти процентов

Замминистра иностранных дел Ирана назвал условия, при которых Тегерану придется "пересмотреть свою ядерную доктрину".

Флаг Ирана

Флаг Ирана

Тегеран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67 процента. Об этом представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в субботу, 9 ноября, на пресс-конференции.

"В соответствии с нашими потребностями и предписаниями мы в настоящее время производим (уран. - Ред.) на уровне пяти процентов", - подчеркнул он.

Иран может пересмотреть ядерную доктрину

При этом замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 10 ноября предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

Если Ирану после этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН (она касается действий в отношении угрозы миру. - Ред.), то он вынужден будет "пересмотреть свою ядерную доктрину", предупредил Аракчи. Замминистра принимает участие в конференции по нераспространению в Москве.

"Нет причины для выполнения своих обязательств, если у нас нет заинтересованности в ядерной сделке", - цитирует его агентство IRNA.

Работы на объекте Фордо возобновлены

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В ночь на 7 ноября Исламская Республика официально начала закачку газа в центрифуги на объекте Фордо, фактически приступив к четвертому этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

До заключения СВДП Ирану имел возможность обогащать уран до уровня в 20 процентов. Для получения начинки для ядерной боеголовки Тегерану необходимо нарастить обогащение урана до 90 процентов.

Выполнение СВДП

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно этому документу в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия США, ЕС и Совбез ООН должны были постепенно отменить санкций против Исламской республики. В 2018 году США вышли из ядерной сделки, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД. 

В частности, в начале сентября 2019 года Тегеран приостановил выполнение своих обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере, о чем заявили в МИД Ирана. Власти страны объяснили этот шаг реакцией на последствия выхода США из ядерной сделки, в том числе на восстановление санкций, а также на неспособность европейских стран, включая Великобританию, ФРГ и Францию, выполнить их обязательства. При этом Иран готов к переговорам с остальными членами сделки, подчеркивают в иранском МИДе.

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    Автор: Наталья Позднякова


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США против Ирана: Берлин, Лондон и Париж поддержали позицию Трампа. DW Новости

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Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

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США против Ирана: Берлин, Лондон и Париж поддержали позицию Трампа. DW Новости  

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости  

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