Тегеран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - в 3,67 процента. Об этом представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в субботу, 9 ноября, на пресс-конференции.

"В соответствии с нашими потребностями и предписаниями мы в настоящее время производим (уран. - Ред.) на уровне пяти процентов", - подчеркнул он.

Иран может пересмотреть ядерную доктрину

При этом замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 10 ноября предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

Если Ирану после этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН (она касается действий в отношении угрозы миру. - Ред.), то он вынужден будет "пересмотреть свою ядерную доктрину", предупредил Аракчи. Замминистра принимает участие в конференции по нераспространению в Москве.

"Нет причины для выполнения своих обязательств, если у нас нет заинтересованности в ядерной сделке", - цитирует его агентство IRNA.

Работы на объекте Фордо возобновлены

В ночь на 7 ноября Исламская Республика официально начала закачку газа в центрифуги на объекте Фордо, фактически приступив к четвертому этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

До заключения СВДП Ирану имел возможность обогащать уран до уровня в 20 процентов. Для получения начинки для ядерной боеголовки Тегерану необходимо нарастить обогащение урана до 90 процентов.

Выполнение СВДП

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно этому документу в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия США, ЕС и Совбез ООН должны были постепенно отменить санкций против Исламской республики. В 2018 году США вышли из ядерной сделки, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД.

В частности, в начале сентября 2019 года Тегеран приостановил выполнение своих обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере, о чем заявили в МИД Ирана. Власти страны объяснили этот шаг реакцией на последствия выхода США из ядерной сделки, в том числе на восстановление санкций, а также на неспособность европейских стран, включая Великобританию, ФРГ и Францию, выполнить их обязательства. При этом Иран готов к переговорам с остальными членами сделки, подчеркивают в иранском МИДе.

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