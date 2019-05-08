Танки на Аллее Сталина: народное восстание в ГДР

Все началось с забастовок на самой крупной стройплощадке ГДР - Аллее Сталина в Восточном Берлине. Непосредственной причиной этих забастовок стало решение правительства ГДР повысить нормы выработки во многих отраслях промышленности при сохранении прежней зарплаты.

Но недовольство назревало уже давно. Восточной Германией руководили верные сталинцы во главе с Вальтером Ульбрихтом (Walther Ulbricht), который всю войну провел в Советском Союзе. За неосторожно сказанное слово можно было легко угодить в лагерь или в тюрьму "штази" (министерства госбезопасности ГДР).

Голосование "ногами"

Что касается экономики, то уже в конце 1940-х годов началась форсированная индустриализация страны, причем упор делался, как это типично для всех стран социализма, на тяжелую промышленность. В сельском хозяйстве был взят курс на коллективизацию. Колоссальные средства шли на вооружение и содержание военизированных полицейских отрядов (внутренних войск, которые стали чуть позже основой регулярной армии ГДР). Параллельно проводилась антирелигиозная политика. Правда, сажали священников редко, чаще просто выживали из Восточной Германии, выгоняя на Запад и закрывая церкви.

Демонстранты перед зданием суда в Лейпциге требуют освобождения политзаключенных

Все это уже задолго до июня 1953 года вызывало сначала глухое, а потом и все более явное брожение в ГДР, которая семимильными шагами шла к политическому и экономическому банкротству. Только одна деталь: в Западной Германии карточки уже давным-давно отменили, а в Восточной они существовали, причем их не всегда отоваривали. Так что вовсе не случайно десятки, сотни тысяч жителей ГДР бежали на Запад, благо граница была тогда еще полуоткрыта. В одном только 1952 году из ГДР в ФРГ сбежали 180 тысяч человек, а в первой половине 1953 года - еще 226 тысяч.

Так что повышение норм выработки стало лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения. Причины лежали глубже, и главной из них было массовое недовольство начавшимся в ГДР построением социализма советского образца. Да и отношения населения с администрацией советского сектора складывались отнюдь не гладко. Стоит ли удивляться тому, что 16 июня строители Аллеи Сталина бросили работу и маршем прошли по городу. К ним присоединялось все больше и больше людей.

Демонстрация у Бранденбургских ворот 17 июня 1953 года

До этого момента, в течение предшествовавших двух десятилетий, с момента прихода нционал-социалистов к власти в Германии и после войны, немцы знали только предписанные сверху демонстрации. А теперь их охватила эйфория свободы. Тысячи строителей, рабочих, школьников собрались у Дома министерств. Они требовали встречи с руководителями ГДР. Но к ним решился выйти лишь министр железнорудной промышленности.

Другие тем временем вели переговоры с советским военным командованием об эвакуации их и членов их семей в Советский Союз. 17 июня их всех во главе с Ульбрихтом укрыли в Карлсхорсте - районе Восточного Берлина, где располагалось командование советских войск.

Глоток свободы

16 июня демонстранты у Дома министерств скандировали: "Долой Ульбрихта! Долой СЕПГ! Даешь свободные выборы!" На следующий день была объявлена всеобщая забастовка. Восстание охватило всю страну. Демонстрации и забастовки проходили в городах и поселках ГДР. Более тысячи предприятий и кооперативов были охвачены забастовками. В Биттерфельде, Гёрлице и Мерзебурге рабочие штурмовали райотделы "штази". В Лейпциге, Магдебурге и Галле разгромили обкомы партии. В Бранденбурге, Гере и Йене из тюрем освободили политзаключенных. Более миллиона восточных немцев вышли 17 июня на улицы.

В Восточном Берлине сотни тысяч людей собрались на Александерплац, на Потсдамской площади и у Бранденбургских ворот. 22-летний шофер Хорст Валентин (Horst Valentin) взобрался вместе с приятелем на самый верх Бранденбургских ворот, снял красный флаг и водрузил другой - с медведем, символом Берлина. Но внизу уже стояли советские танки... Был объявлен приказ военного коменданта советского сектора Берлина о введении чрезвычайного положения. Запрещались все демонстрации, митинги и прочие "скопления людей". Вводился комендантский час. Но демонстранты не расходились, и тогда танки Т-34 двинулись на людей...

"Западных контактов не выявлено"

Точное число жертв подавления рабочего восстания в ГДР неизвестно. Известны имена только 125 погибших. Сотни людей были ранены. Многих гэдээровские власти хоронили тайком, чтобы скрыть истинное число погибших. Десятки раненых удалось переправить в Западный Берлин и, таким образом, спасти от репрессий. Более 20 тысяч человек были арестованы.

Танки на Аллее Сталина 17 июня 1953 года

После воссоединения Германии, когда открыли архивы министерства госбезопасности ГДР и Политбюро ЦК СЕПГ, выяснилось: сотрудники "штази" затратили неимоверные усилия, чтобы доказать участие "американских провокаторов" и "адэнауэровских агентов" в организации восстания 17 июня: о них постоянно твердила пропаганда. Но не сумели этого сделать. Один из документов госбезопасности гласит: "Западных контактов в ходе расследования не выявлено".

Некоторые уроки из восстания руководство ГДР все же извлекло. Один из них: если на прилавках пусто - никакие лозунги не помогут. Повышение норм выработки было отменено, цены на многие товары первой необходимости снижены на 10-20 процентов. Власти решили в дальнейшем действовать не только методом кнута, но и пряника. Однако главный вывод, который сделали Вальтер Ульбрихт и его соратники, сводился к необходимости всячески укреплять органы госбезопасности и репрессивный аппарат. В Восточной Германии на долгие годы установилось могильное спокойствие. Но и это, как известно, не спасло ГДР...

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