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Тангейзер

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Тангейзер".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Polizisten stehen am 25.07.2016 in Bayreuth (Bayern) vor der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele vor dem Festspielhaus. Foto: Timm Schamberger/dpa (zu dpa Ein Zaun und zwei Überraschungen - Die Bayreuther Premierenwoche vom 02.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Байройт-2017: без скандалов, но с полицией 25.07.2017

На Зеленом холме непривычно тихо: в клане Вагнеров - ни ссор, ни интриг. Зато на каждом шагу в Байройте - полицейские. Выборочный личный досмотр стал здесь нормой в дни фестиваля.
Courtney Richardson (Isolde) und Fabien Voranger (Tristan) proben am 11.02.2015 in der Semperoper in Dresden (Sachsen) die Uraufführung des Balletts Tristan + Isolde. Die Uraufführung findet am 15. Februar 2015 um 19 Uhr statt. Foto: Arno Burgi

Экстаз и смерть за дирижерским пультом 17.06.2015

Любовь Рихарда Вагнера к Матильде Везендонк вдохновила композитора на создание оперы "Тристан и Изольда". Ее часто называют "экстатической", а партию Тристана - "убийственной".
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Parsifal-Inszenierung an der Staatsoper Berlin verwenden!!*** Auf dem Bild: Parsifal Premiere: 28.03.2015 Fotos: Ruth Walz / Statsoper Berlin

Премьера "Парсифаля": право на провал 31.03.2015

Дмитрий Черняков поставил "главную" оперу немецкого национального репертуара на "главной" столичной сцене. Музыкальный обозреватель DW Анастасия Буцко побывала на премьере.
***ACHTUNG: Nur für den Artikel von A. Boutsko nutzen!*** Thema überall: Tannhäuser in Novosibirsk, Regie Timofej Kuljabin# Copyright: Viktor Dmitriev

"Тангейзер" в Новосибирске: суд прекращен 10.03.2015

Ранее с протестом против вмешательства церкви в пространство искусства выступил ряд деятелей российской культуры.
***ACHTUNG: Nur für den Artikel von A. Boutsko nutzen!*** Thema überall: Tannhäuser in Novosibirsk, Regie Timofej Kuljabin# Copyright: Viktor Dmitriev

Новосибирский скандал с "Тангейзером" и его отголоски в Германии 09.03.2015

Как относятся в Германии к происходящему в Новосибирске? И были ли подобные прецеденты в Западной Европе? Об этом рассказывает музыкальный обозреватель DW Анастасия Буцко.
BAYREUTH, GERMANY - JULY 25: German Chancellor Angela Merkel and Joachim Sauer attend the Bayreuth Festival opening on July 25, 2013 in Bayreuth, Germany. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

Старое платье Меркель и другие особенности Байройта-2014 24.07.2014

Немецкие музыканты и светские львы были уверены, что нынешний фестиваль будет "разгрузочным". Но, видимо, не для всех. Кое-кто уже заранее успел создать легкий ажиотаж.
Wilhelminische Damen aus dem ersten Akt des Parsifal von Stefan Herheim unterhalten sich am 19.05.2013 beim Tag der offenen Tür vor dem Königsportal des Festspielhauses auf dem Grünen Hügel in Bayreuth (Bayern), dessen Gerüst mit fotorealistischen Planen verdeckt ist. Foto: David Ebener/dpa (zu dpa-lby Wagners Festspielhaus öffnet seine Pforten vom 19.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вагнер сближает: прямой эфир из Байройта 23.07.2014

25 июля DW и радио "Орфей" ведут прямую трансляцию с открытия Байройтского фестиваля 2014 года. В эфире - "Тангейзер", интервью с музыкантами и "светскими львами".