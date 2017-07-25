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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Тангейзер".
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На Зеленом холме непривычно тихо: в клане Вагнеров - ни ссор, ни интриг. Зато на каждом шагу в Байройте - полицейские. Выборочный личный досмотр стал здесь нормой в дни фестиваля.
Любовь Рихарда Вагнера к Матильде Везендонк вдохновила композитора на создание оперы "Тристан и Изольда". Ее часто называют "экстатической", а партию Тристана - "убийственной".
Дмитрий Черняков поставил "главную" оперу немецкого национального репертуара на "главной" столичной сцене. Музыкальный обозреватель DW Анастасия Буцко побывала на премьере.
Ранее с протестом против вмешательства церкви в пространство искусства выступил ряд деятелей российской культуры.
Как относятся в Германии к происходящему в Новосибирске? И были ли подобные прецеденты в Западной Европе? Об этом рассказывает музыкальный обозреватель DW Анастасия Буцко.
Немецкие музыканты и светские львы были уверены, что нынешний фестиваль будет "разгрузочным". Но, видимо, не для всех. Кое-кто уже заранее успел создать легкий ажиотаж.
25 июля DW и радио "Орфей" ведут прямую трансляцию с открытия Байройтского фестиваля 2014 года. В эфире - "Тангейзер", интервью с музыкантами и "светскими львами".
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