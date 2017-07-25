Байройт-2017: без скандалов, но с полицией

На Зеленом холме непривычно тихо: в клане Вагнеров - ни ссор, ни интриг. Зато на каждом шагу в Байройте - полицейские. Выборочный личный досмотр стал здесь нормой в дни фестиваля.