 Такие пушистые: к чему приводит наращивание ресниц | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.06.2019

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Культура и стиль жизни

Такие пушистые: к чему приводит наращивание ресниц

В Германии услуга по наращиванию ресниц пользуется популярностью. Немецкие врачи предупреждают о рисках.

Наращивание ресниц на Berlin Fashion Week

Наращивание ресниц пользуется в Германии популярностью. Эту услугу предлагают салоны красоты. Пышные и густые ресницы - внушительная инвестиция, которая к тому же иногда приводит к неприятным последствиям. "Глаз слезится, зудит. Это очень неприятные ощущения, и женщина выглядит при этом странно", - говорит Кристиане Байерль (Christiane Bayerl), руководитель клиники дерматологии в Висбадене.

Инвестиции в рост

Эта процедура может вызвать аллергическую реакцию, воспалительные заболевания глаз. "Веки могут опухать, но это временно и поддается лечению", - отмечает профессор.

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В первую очередь у ресниц не эстетическое предназначение, а функциональное. Ресницы защищают глаз от частиц грязи, пыли, пота, ветра и других внешних воздействий. Эти волоски, окаймляющие разрез глаз, - наша защитная стена. Жизненный цикл ресниц охватывает от100 до 150 дней. Ресницы растут все время. И, тем не менее, некоторым женщинам недостаточно своих собственных, поэтому они прибегают к услугам косметологов. В Германии первая процедура стоит от 150 до 220 евро. Спустя четыре-пять недель искусственные реснички выпадают вместе с собственными, и требуется коррекция. Эта процедура обойдется примерно в 60 евро. При стартовой цене ниже 120 евро за первую процедуру специалисты советует задуматься о качестве предлагаемой услуги.

Сыворотки для пышности

Еще один метод, получивший распространение в индустрии красоты, - нанесение на собственные ресницы специальной сыворотки. Она ускоряет рост ресниц и уплотняет их структуру, обещают производители. "В средствах по уходу за ресницами содержатся аналоги простагландинов", - отмечает профессор клиники в Висбадене. "Простагландины есть в медицинских препаратах, например, от глаукомы. Эти средства выписывают только по рецепту. У пациентов, принимающих такие препараты, был зафиксирован рост ресниц. Это и вызвало интерес у индустрии красоты.

Пышные ресницы - это один эффект, который, конечно, хотят получить многие. Но бывает еще и другой: препарат вызывает покраснение век, воспаление роговицы глаза. В этом случае клиентка салона красоты становится пациенткой дерматолога, который подбирает противовоспалительные средства. Чаще всего использование сыворотки приводит к покраснению, но при длительном курсе последствия могут оказаться драматическими, предупреждает немецкий врач-дерматолог.

У препаратов с простагландинами есть и другие побочные эффекты: потемнение кожи и изменение цвета радужной оболочки. Останется ли это на всю жизнь? "Это довольно новый феномен. На конгрессе дерматологов был рассмотрен такой пример. Изменение цвета радужной оболочки сохраняется надолго, вероятно, даже навсегда", - отмечает немецкий врач. По оценкам экспертов, побочные эффекты от процедур по наращиваю ресниц возникают у трех-десяти процентов.

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    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


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Контекст

Первые немецкие красавицы

С 1927 года проводятся в Германии национальные конкурсы красоты. На днях выбрали очередную обладательницу титула "Мисс Германия". Как менялся идеал женской красоты за столетие?  

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