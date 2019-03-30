Тайна золота республиканской Испании

80 лет назад, 1 апреля 1939 года, диктатор Франко объявил об окончании гражданской войны в Испании. Одной из самых темных ее страниц остается судьба золота, вывезенного в СССР.
"Операция "Х" - так кодировалась в документах Наркомата обороны СССР и НКВД программа помощи Советского Союза республиканской Испании. Впервые это название появилось в протоколах заседания Политбюро в конце сентября 1936 года. К тому времени поднявшие мятеж в Испании франкисты уже создали плацдарм на юге страны, захватив значительную часть территории. Они получали щедрую помощь из нацистской Германии и фашистской Италии: самолеты, танки, артиллерийские орудия, снаряды и авиабомбы, стрелковое оружие...
Муссолини направил в Испанию также своих собственных солдат (целый экспедиционный корпус, включающий эскадрилью бомбардировщиков), а Гитлер – специальное авиасоединение, известное как легион "Кондор". Печально известное: 26 апреля 1937 года легион "Кондор" стер с лица земли маленький городок Гернику, центр древней культуры. Трагедия Герники благодаря знаменитой картине Пабло Пикассо стала символом бессмысленной жестокости войны.
Что касается советской поддержки республиканской Испании, то она, в частности, особенно подробно описана в небольшой, малотиражной, но очень интересной книжке, вышедшей в начале "нулевых" в Москве, в серии "Первая монография" Ассоциации исследователей российского общества ХХ века. В издательских проектах этой ассоциации принимали участие и немцы. Монографию написал Юрий Рыбалкин - военный историк, занимающийся этой темой.
"Наташки" и "Катюшки"
Главными направлениями "Операции "Икс" были военно-техническая помощь республиканскому правительству, деятельность военных советников, подготовка военных специалистов армии республики и непосредственное участие в боевых действиях советских добровольцев. За годы гражданской войны, как пишет Рыбалкин, Советский Союз передал испанцам около 650 самолетов, более тысячи артиллерийских орудий, танки, пулеметы, несколько торпедных катеров и почти полмиллиона винтовок. Причем, в Испанию отправляли не только старье, но и современные истребители И-15 и И-16, бомбардировщики, которые испанцы называли русскими именами ("Наташки" и "Катюшки"), а также танки и бронеавтомобили.
Воздушная тревога в Бильбао. 1938 год
Правда, по сравнению с помощью, которую оказывали франкистам Гитлер и Муссолини, объемы военно-технической помощи СССР республиканцам были скромными: Советский Союз поставил в два раза меньше артиллерийских орудий, в два с половиной раза меньше самолетов, в три раза меньше танков и бронеавтомобилей. "Это обуславливалось как экономическими возможностями СССР, так и политическими причинами, - подчеркивает Юрий Рыбалкин. - Позиция Сталина в отношении Испанской республики менялась в зависимости от его настроения, от обстановки на фронтах и на международной арене. Постепенно интерес Сталина к Испании пропал, даже, наоборот, сменился неприятием. Известно много обращений республиканского правительства к СССР за помощью, которые Сталин просто игнорировал".
Стратег Ворошилов
Советских военных советников было в Испании тоже недостаточно: 600 человек за все время войны, с 1936 по 1939 годы. Но уже в начале 1939 года число их сократилось до 84 человек. Лишь очень немногие советские советники знали испанский язык. Они были незнакомы с нравами и обычаями испанцев, поэтому им приходилось долго срабатываться с республиканскими командирами, к которым их прикрепляли. Да и менялись советники часто: многих неожиданно отзывали на родину, в СССР, где их репрессировали.
Кроме того, из Москвы поступали, как замечает российский историк, "противоречивые и не всегда оправданные указания". Проще говоря, Сталин и Ворошилов определяли направления главных ударов, тактику и даже конкретные действия отдельных подразделений, не зная ни боевых условий, ни состояния войск, ни даже топографии оперативных участков. Один из приказов наркома обороны Ворошилова, касавшихся Сарагосской операции, выглядел так: "Собери мощный кулак в одно место, запасись резервом и дуй в наиболее чувствительное место противника".
Особое внимание Рыбалкин уделяет и непосредственному участию советских военных в боевых действиях против Франко. Потери были очень большие. Советская техника уступала новым немецким самолетам, которые Гитлер поставил франкистам. Сказывалось также отсутствие боевого, да и просто летного опыта. Многие советские летчики до отправки в Испанию налетали всего по 30-40 часов, тогда как немецкие и итальянские пилоты, воевавшие на стороне Франко, - в десять раз больше. Отсюда, например, высокий процент аварий и катастроф (только за полтора года испанской войны из-за них были потеряны без малого полторы сотни советских самолетов).
Чекистское обеспечение
К сожалению, лишь вскользь, коротко, росийский историк говорит о деятельности НКВД в Испании. А, между тем, эта деятельность заслуживает особого разговора. Сталинский "большой террор", достигнувший своего пика в 1937-38 годах, распространился и на Испанию. Причем, главными врагами НКВД стали, в конце концов, не истинные сторонники Франко, а "троцкисты и их пособники". И никакого значения не имело то, что они храбро сражались в интербригадах или были (как, например, Андреас Нин) министрами региональных правительств "Народного фронта".
Чекистам была поручена еще одна деликатная операция - переправка в СССР испанского золота, которым республиканское правительство оплачивало советскую помощь. История эта породила немало мифов.
"Золотая" оплата советской военной помощи республиканскому правительству была обязательным условием Сталина. Решение об отправке в СССР части золотого запаса Госбанка Испании было принято осенью 1936 года. Так как франкистские войска уже подходили к Мадриду, около пятисот тонн золота, упакованного в 7800 ящиков весом 65 килограммов каждый были вывезены в Картахену и спрятаны недалеко от порта.
После того, как премьер-министр Испании Кабальеро и министр финансов Негрин официально обратились к СССР с просьбой принять на хранение часть золотого запаса страны, резиденту НКВД в Испании Александру Орлову поручили организовать его отправку. Ящики за нескольких ночей погрузили на четыре советских судна. С интервалом в сутки они уходили в море. В общей сложности, из Испании в Советский Союз было перевезено 510 тонн золота, что соответствовало 73 процентам золотого запаса страны.
Фронт у Малаги
Маршрут "золотого каравана" был тщательно разработан. 2 ноября 1936 года суда прибыли в одесский порт. Здесь их перегрузили в специальный поезд и под усиленной охраной доставили в Москву. Сталин был в прекрасном настроении. Испанское золото (слитки, бруски, редкие монеты) поместили в подвал одного из домов по Настасьинскому переулку в Москве, якобы на временное хранение. Но на банкете в Кремле Сталин неожиданно сказал: "Испанцам не видать этого золота, как своих ушей".
Бывший чекист рассказал об отправке золота в СССР
Так оно и получилось. Долгое время о судьбе золотого запаса Банка Испании вобще не было известно. Но уже после смерти Сталина в США вышла книга "невозвращенца" Александра Орлова, руководившего операциями НКВД в Испании и скрывшегося после того, как он получил указание вернуться на родину. Орлов и рассказал об отправке золота в Советский Союз. Разразился скандал, эхо которого не утихало долгие годы.
Одно время говорили даже, что на вывезенное в СССР испанское золото строились дома-"хрущобы". Это, конечно, анекдот. Но как бы то ни было, история испанского золота продолжает оставаться "темной".
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