С сайта РВИО исчезло имя совершившего убийство Олега Соколова

После того, как доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), историк Олег Соколов признался в жестоком убийстве девушки, найденной обезглавленной в его квартире на набережной Мойки, в Российском военно-историческом обществе (РВИО) в субботу, 9 ноября, заявили, что впервые слышат имя ученого. Между тем, как свидетельствует кэш Google, до сегодняшнего дня на сайте РВИО было указано, что Олег Валерьевич Соколов является президентом Общероссийского военно-исторического движения и членом научного совета военно-исторического общества.

Как пишет онлайн-издание Gazeta.ru, советница председателя РВИО Елена Казначеева заявила СМИ, что впервые слышит имя Соколова, и что он не является членом их организации.

Известный ученый-историк, доцент СПбГУ Олег Соколов утром в субботу был найден в реке Мойке в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и две женские руки, отчлененные от тела в области локтя. Вскоре после этого в СМИ распространилась информация о том, что Соколов совершил убийство своей сожительницы и бывшей студентки. По данным СМИ, избавившись от тела Соколов якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах туристов.

Убийство на Мойке

Пока Олег Соколов находился в больнице, в его квартире на набережной реки Мойки прошел обыск, в результате которого следователи обнаружили обезглавленное женское тело, отрезанную голову и пилу.

Между тем в СМИ появилось предполагаемое имя убитой. По данным онлайн-издания "Медуза", ею была 24-летняя Анастасия Ещенко, гражданская жена Соколова, которая неоднократно сопровождала ученого в его поездках в Москву и помогала ему в исследованиях в области французской истории.

Другие обвинения в адрес историка Олега Соколова

В то же время после сообщения о том, что Соколов признался в убийстве девушки, в СМИ появились также сообщения о том, что в прошлом ученый уже не раз был замечен в неподобающем поведении. Так, газета "Московский комсомолец" (МК) опубликовала в субботукопию заявления, поступившего в43-е отделение милицииПетроградского района Санкт-Петербурга отодной из бывших студенток Соколова, "Ивановой Е.В.", которая утверждала, что в ноябре 2008 года "была избита своим любовником, Соколовым О.В. на его съемной квартире в Москве". По данным МК, дело тогда не дошло до суда.

В свою очередь онлайн-издание "Медуза" опубликовало ссылку на YouTube-видео, на котором студента, задавшего Соколову вопрос об обвинениях в плагиате в его адрес, по знаку доцента грубо выпроваживают из аудитории.

Со своей стороны оппозиционный политик Алексей Навальный перепостил на своей странице в Twitter сообщение пользователя, назвавшегося Василием Куниным и утверждающего, что он является студентом СПбГУ, написавшим руководству вуза письмо с просьбой отстранить Олега Соколова от преподавания из-за "неадекватного поведения".

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