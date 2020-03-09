 С дипломом филолога-германиста - в бизнес: как такое возможно | Карьера | DW | 16.03.2020

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Карьера

С дипломом филолога-германиста - в бизнес: как такое возможно

Выпускник факультета германской филологии много денег не заработает? Как бы не так! В интервью DW немецкие эксперты рассказывают о широких возможностях германистов… в экономике.

Три человека в строгих деловых костюмах

Специалист с дипломом филолога-германиста - на высокой должности в крупном концерне? Лет тридцать назад, когда пределом мечтаний выпускника факультета германской филологии была карьера преподавателя университета, такое было бы неосуществимо. Сегодня ситуация иная. Многие немецкие компании проявляют все большую заинтересованность в привлечении филологов на работу, подчеркивают в беседе с DW немецкие эксперты. Чем же это объясняется?

Ценные качества

"С одной стороны, новые возможности для германистов открыла дигитализация, охватившая все сферы экономики. С другой стороны, свою роль сыграло крайне быстрое изменение рынка. И в такой ситуации умение филологов образно мыслить и смотреть на проблемы с самых разных перспектив ценится очень высоко. Не говоря о том, что они, как правило, владеют искусством убеждения, умеют уверенно общаться с людьми, писать достойные тексты. Экономика для таких специалистов - сегодня очень широкое поле деятельности", - уверен эксперт из Падерборна Райнер Погарель (Reiner Pogarell). Он возглавляет Институт бизнес-лингвистики - учреждение, консультирующее компании по таким вопросам, как новое название продукта, создание слогана, разрешение конфликта с клиентом, разработка стратегии в области связей с общественностью.

На рабочем совещании

По словам эксперта, сейчас практически в каждом крупном немецком концерне найдется немало сотрудников с дипломами германистов. Они с успехом трудятся в таких сферах, как развитие персонала, маркетинг, работа с общественностью, связь с прессой, внутренние коммуникации, взаимодействие с клиентами, сервисное обслуживание клиентов, сбыт продукции, международные связи, разработка стратегии предприятия, продвижение продуктов на рынке, техника безопасности, закупки сырья, логистика.

Бизнес-тренер Ульрике Шнееберг (Ulrike Schneeberg) из Берлина провела диссертационное исследование, целью которого было выяснить, в каких сферах сегодня трудятся выпускники гуманитарных факультетов в Германии. И вот что ей бросилось в глаза: "Окончив вуз, филологи нередко осваивают еще одну профессию. Скажем, два человека из числа моих респондентов занялись менеджментом в науке. А для того, чтобы окунуться в эту деятельность, они после получения дипломов филологов закончили еще одну магистратуру - по профилю "административные науки".

Развитие персонала и техническая документация

В экономике германист может сделать блестящую карьеру, твердо убежден Райнер Погарель. "Конечно, представить человека с таким дипломом в роли члена правления крупной компании сложно - хотя такая возможность и не исключается. А вот вырасти до менеджера по персоналу - абсолютно реально. Лично я знаю минимум пятерых германистов, занимающих этот высокий и престижный пост. Вообще, пришедшие в экономику филологи-германисты в основном занимают должности, связанные с работой с людьми - и чаще всего становятся специалистами по развитию персонала", - подчеркивает эксперт.

Женщина работает с документацией в офисе

В компаниях германистов часто задействуют и для составления технической документации. "Это сложные тексты, которые содержат важную информацию. Они должны быть написаны ясным, понятным пользователю языком. Если их качество будет низким, предприятие понесет убытки. И естественно, у германиста они получатся лучше, чем у инженера", - говорит Райнер Погарель.

По словам эксперта, образное мышление и языковые навыки лингвистов помогают и при создании слоганов предприятий. "То, над чем целый отдел маркетинга порой ломает голову месяц, у филолога зачастую получается с лёту. "Volkswagen - это автомобиль!" - это ли не пример гениальной формулировки для слогана! Простая - и такая запоминающаяся! Жаль, что в связи с разгоревшимся несколько лет назад и отразившимся на его имидже дизельным скандалом концерну Volkswagen пришлось от этого слогана отказаться", - сокрушается Райнер Погарель.

Не замыкаться в своей скорлупе

Как выяснила в результате своего исследования Ульрике Шнееберг, в концернах филологов часто привлекают к участию в разработке концепции развития корпоративной социальной ответственности, то есть системы последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий на предприятии.

На автомобильной ярмарке

На автомобильной ярмарке

"Это важный элемент ведения бизнеса - особенно в текстильной промышленности и автомобилестроении. В крупных компаниях даже есть специальные должности. Занимающие их сотрудники трудятся над созданием благоприятного имиджа концерна и следят за поддержанием его репутации. Цель заключается в том, чтобы клиенты, заказчики, деловые партнеры видели в них ответственных и надежных компаньонов, на которых всегда можно положиться", - поясняет берлинский эксперт.

По словам Ульрике Шнееберг, германисту достаточно легко устроиться в отдел маркетинга, а также реализовать себя в сфере сбыта. В связи с этим берлинский бизнес-тренер приводит в пример историю преподавательницы немецкого языка, которая после окончания вуза долго не могла найти себе работу. Чтобы немного заработать, она воспользовалась советом подруги и стала подрабатывать стендистом на одной автомобильной ярмарке. И ей так понравилось знакомить потенциальных клиентов с новыми моделями автомобилей, что она с головой окунулась в новую деятельность, проявляя в общении с посетителями стенда всю свою креативность. Результат не заставил себя ждать: ей предложили место в концерне Fiat.

А сегодня эта женщина занимает престижную должность менеджера проектов в дочерней компании. Ее работа ориентирована на реализацию модели "бизнес для бизнеса", предполагающей взаимодействие отдела сбыта и маркетинга, отдела новых разработок и клиентов. Скажем, если речь идет о диктофонах, она выясняет, какие требования к этим записывающим устройствам предъявляют сегодня покупатели, на какие характеристики и функции обращают основное внимание. Затем менеджер проектов "переводит" полученную информацию на технический язык и направляет свой отчет в отдел разработок. Так учительница немецкого "приземлилась" в сфере, о которой раньше даже не помышляла.

"Я знаю немало филологов, сделавших карьеру в экономике и зарабатывающих по 100-130 тысяч евро в год. Если вы работаете с удовольствием и отдачей, это быстро заметят, и перед вами будут открываться все новые двери. Самое главное - не замыкаться в своей скорлупе и не бояться нового", - считает немецкий эксперт Ульрике Шнееберг.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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