 С главы МВД Италии сняли одно обвинение по делу о беженцах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.10.2018

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Мир

С главы МВД Италии сняли одно обвинение по делу о беженцах

Против главы МВД Италии ведется расследование из-за корабля с беженцами. Сальвини отказывался пускать мигрантов в страну, заявляя, что их должна принять Мальта.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

Итальянская юстиция сняла с главы МВД страны Маттео Сальвини обвинение в противозаконном лишении свободы беженцев с корабля Diciotti, которых больше недели отказывались пускать в страну. Об этом сообщается в воскресенье, 21 октября.

Суд министров в Палермо признал действия Сальвини формой "дипломатического давления на Мальту". Расследование в отношении главы МВД по другим статьям, в частности, по злоупотреблению властью в этой истории продолжается.

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Поводом для расследования стала ситуация на корабле итальянской береговой охраны Diciotti, который в августе взял на борт 177 мигрантов. После отказа Мальты принять его, судно направилось к берегам Италии, однако Маттео Сальвини заблокировал высадку беженцев, заявив, что их должна принять Мальта.

В итоге 13 мигрантов с судна все же смогли выйти на берег Италии, чтобы их доставили в больницы, местные власти также приняли 27 несовершеннолетних беженцев, которые находились на корабле без сопровождения. Оставшиеся на судне объявили голодовку, их пустили в страну только спустя десять дней.

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