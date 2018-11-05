 Сыновья Хашогги требуют от саудовских властей вернуть им тело отца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2018

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Мир

Сыновья Хашогги требуют от саудовских властей вернуть им тело отца

Семья хочет похоронить Джамаля Хашогги на кладбище в Медине. "Я говорил об этом с саудовскими властями и надеюсь, что это скоро произойдет", - подчеркнул старший сын журналиста Салах.

Джамаль Хашогги (фото из архива)

Джамаль Хашогги (фото из архива)

Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги требует расследования преступления. "Я просто жду, когда будут раскрыты факты", - заявил сын Хашогги Салах в интервью телеканалу CNN, вышедшему в воскресенье, 4 ноября. Салах и его брат Абдулла призвали вернуть им тело отца, чтобы провести похороны.

Контекст

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

"Сведения, которыми располагают турецкие власти, указывают на то, что действия подозреваемых в случае Хашогги были преднамеренными", - говорится в заявлении Генпрокуратуры королевства. (25.10.2018)

Сыновья Хашогги заявили, что они хотят похоронить отца на кладбище в священном для мусульман городе Медине - "и это все, чего мы сейчас хотим". "Я говорил об этом с саудовскими властями и надеюсь, что это скоро произойдет", - подчеркнул Салах Хашогги. Он также заявил, что верит словам короля Саудовской Аравии, пообещавшего привлечь к ответственности всех виновных. "Это произойдет. Иначе саудиты не начали бы проведение внутреннего расследования", - пояснил старший сын Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом. В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили.

Смотрите также:

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    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

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В своей статье для The Washington Post Эрдоган не стал обвинять лично ни короля, ни наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству Джамаля Хашогги.

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Что известно о гибели Джамаля Хашогги 27.10.2018

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле?

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