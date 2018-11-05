Сыновья Хашогги требуют от саудовских властей вернуть им тело отца

Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги требует расследования преступления. "Я просто жду, когда будут раскрыты факты", - заявил сын Хашогги Салах в интервью телеканалу CNN, вышедшему в воскресенье, 4 ноября. Салах и его брат Абдулла призвали вернуть им тело отца, чтобы провести похороны.

Сыновья Хашогги заявили, что они хотят похоронить отца на кладбище в священном для мусульман городе Медине - "и это все, чего мы сейчас хотим". "Я говорил об этом с саудовскими властями и надеюсь, что это скоро произойдет", - подчеркнул Салах Хашогги. Он также заявил, что верит словам короля Саудовской Аравии, пообещавшего привлечь к ответственности всех виновных. "Это произойдет. Иначе саудиты не начали бы проведение внутреннего расследования", - пояснил старший сын Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом. В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили.

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