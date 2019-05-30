 Съезд ″Слуги народа″: юмор, селфи, первая сотня и шаурма | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.06.2019

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Украина

Съезд "Слуги народа": юмор, селфи, первая сотня и шаурма

Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве представила первую сотню кандидатов на грядущих выборах в Раду. Среди них эксперты, спортсмены, блогеры и артисты из "Квартала 95". Как проходил съезд в репортаже DW.

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде своей партии Слуга народа

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде своей партии "Слуга народа"

Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" свой съезд для выдвижения кандидатов в депутаты на досрочные парламентские выборы проводила в Национальном ботаническом саду в Киеве.

Съезд с символами

По замыслу организаторов партийная символика, фамилия президента, ярко зеленые элементы одежды делегатов должны были гармонировать с природой. На съезд ожидаемо прибыл Владимир Зеленский. Он со всеми обнимался, делал многочисленные селфи, а выйдя на сцену, попросил присутствующих не вставать, пошутив, что уже "другие времена".  При этом, взяв в руки бумаги со своей речью, спросил в шутку: "Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича?", намекая на последний скандал с плагиатом, в котором его уличили  во время визита в Брюссель. А потом объяснил, что локация для съезда в ботаническом саду была выбрана не зря. "Украина расцветет. И будем сажать. Многих", - сказал Владимир Зеленский, вспомнив свое предвыборное обещание посадить коррупционеров. Он рассказал, что в первую сотню партии "Слуга народа" вошли эксперты, каждый в своей области, молодые представители регионов и те, кто подал свою кандидатуру в список через сеть интернет. "Это люди, которые доказывают, что в Украине можно чего-то добиться без связей, без денег или каких-то влиятельных родственников", - подчеркнул Зеленский.

Будут пост-праймериз

В первую десятку вошли председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, доктор юридических наук Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, советник президента Украины по цифровым технологиям Михаил Федоров, руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко, эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская, генпродюсер телеканала 1 + 1 Александр Ткаченко, спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Кандидаты от партии Слуга народа

Кандидаты от партии "Слуга народа"

"Что касается партийного списка, он будет гораздо больше, чем сто человек. Он будет представлен на сайте и будет такая процедура "пост-праймериз", которая даст нам возможность изучить всех людей, которые там есть. Если в отношении кого будет найден серьезный негатив ... мы будем изучать информацию журналистов, общественных деятелей, и если окажется, что он будет недостоин представлять украинское общество - мы его уберем", - отметил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков

"95-й квартал" идет в Раду

По мажоритарным округам озвучили лишь несколько фамилий, поскольку, по словам Разумкова, к ним на рассмотрение поступило более 3,5 тысяч анкет желающих стать депутатами в новой Верховной раде и все их еще не проанализировали. В мажоритарных округах "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов. "Нам нужно еще время, чтобы проверить всех кандидатов, которых мы будем выдвигать. Потому что когда мы начали изучать глубже материал, то, несмотря на всю открытость, нам попытались предложить мажоритарщиков, которые, мягко говоря, не соответствуют критериям партии", - сказал Разумков журналистам.

Контекст

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По словам советника президента Украины Зеленского, на перевыборы в Верховную раду намерены идти все парламентские фракции. Президент заявил, что Раде доверяют лишь 4% граждан. (21.05.2019)

По его словам, есть кандидаты, которых пытаются "пристроить" региональные одиозные бизнесмены или люди с темным прошлым, которые даже меняют фамилии для того, чтобы баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но уже точно известно, к примеру, что актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №31 в Кривом Роге Днепропетровской области, а журналист и блогер Александр Дубинский - по округу №94 в Киевской области.

После объявления фамилий, совместного фото и бесчисленных селфи с президентом, всем присутствующим была предложена шаурма. Так обыграли недавний пост Владимира Зеленского в Facebook на день Киева, за который его нещадно критиковали киевляне. В нем он рассказал, что больше всего любит столицу за запах шаурмы.

Зеленский уехал из ботанического сада в машине для гольфа, а делегаты съезда пошли дальше "чистить" свои списки и определять, кто наиболее достоен представлять "слуг народа" в парламенте.

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