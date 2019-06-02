 Съезд СДПГ одобрил новую концепцию социального государства | Новости из Германии о Германии | DW | 09.12.2019

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Германия

Съезд СДПГ одобрил новую концепцию социального государства

Социал-демократы в ФРГ хотят отказаться от социального пособия по безработице в его нынешней форме и повысить минимальный размер оплаты труда.

Норберт Вальтер-Борьянс и Заскиа Эскен

Норберт Вальтер-Борьянс и Заскиа Эскен

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая вместе с блоком христианских партий ХДС/ХСС правит ФРГ, в субботу, 7 декабря, на партийном съезде в Берлине единогласно поддержала реформирование концепции социального государства, являющейся важной частью ее программы.

Решение было принято после того, как новыми председателями партии были избраны Заскиа Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans). В ходе предвыборной борьбы они активно делали ставку на критику правящей "большой коалиции".

В соответствии с одобренной новой концепцией СДПГ предлагает отказаться от социального пособия по безработице Hartz-IV, введенного еще в 2005 году правительством канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder). В настоящий момент размер выплат по нему составляет 424 евро для тех, кто живет один. Его предлагается заменить другим пособием и одновременно ограничить права государственных агентств по труду наказывать его получателей за несоблюдение требований. 

Кроме того, СДПГ предложила повысить минимальный размер оплаты труда до 12 евро в час и ввести вместо ряда различных пособий единое базовое материальное обеспечение для детей, призванное поддержать социально неблагополучные семьи.

За реформирование партийной концепции выступала еще Андреа Налес (Andrea Nahles), летом подавшая в отставку с поста председателя СДПГ.

Критика "большой коалиции"

Контекст

СДПГ считает, что выбор Шредера на пост канцлера будет способствовать продолжению начатой в 2001 году реформы армии. ХДС видит в этом нарушение традиции, в соответствии с которой партии не вовлекают бундесвер в политику. (05.09.2002)

Пара политиков - критиков правящей в ФРГ "большой коалиции" во втором туре выборов набрала более 53 процентов голосов членов СДПГ. (30.11.2019)

Ранее Эскен и Вальтер-Борьянс говорили, что намерены провести с блоком ХДС/ХСС переговоры по целому ряду вопросов, касающихся поправок к климатическому пакету, расширения государственных инвестиций и повышения минимального размера оплаты труда.

По итогам этих переговоров новое правление СДПГ будет решать вопрос о целесообразности продолжения "большой коалиции".

В 2007 году на съезде в Гамбурге социал-демократы объявили своей целью построение в Германии демократического социализма, что означает обеспечение социальной справедливости, равенства шансов для всех членов общества и общественной солидарности. 

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