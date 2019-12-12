Съездила в Австралию: как немецкая учительница потеряла работу

Этот случай наделал в Германии много шума. В определенном смысле он уникален как по своему характеру, так и по последствиям. Высшая судебная инстанция по административным делам земли Нижняя Саксония отклонила апелляцию Виктории Петровны Волк, подтвердила ее увольнение с работы и лишила ее статуса госчиновницы.

Виктория Волк (немцы пишут ее фамилию как Volk) - учительница, или, точнее говоря, была учительницей математики и физики в гимназии города Зольтау. Больше 25 лет назад она приехала из Москвы в Германию, здесь осталась, училась, потом сама стала учить. Ее дочь Натали (Nathalie Volk) участвовала в телевизионном кастинг-шоу "Будущая топ-модель Германии", даже вышла в полуфинал, позже познакомилась с наследником крупнейшего в Европе концерна посылочной торговли Франком Отто (Frank Otto). Миллионер старше Натали почти на сорок лет, что не помешало им в прошлом году обручиться.

Натали Волк и Франк Отто

В конце 2015 года телекомпания RTL пригласила Натали Волк принять участие в телевизионном шоу "Я - звезда, вытащи меня отсюда!", аналогичном российскому шоу "Последний герой". Сопровождающей 19-летней тогда Натали должна была стать ее мама - Виктория Петровна. Около месяца ей предстояло пожить в комфортабельном отеле в Австралии. Однако отпуск - и даже за свой счет - учительница в школе не получила. Тогда Виктория Волк взяла больничный и улетела в Австралию.

Афера, конечно, вскрылась, причем якобы потому, что Виктория Петровна "засветилась" в телерепортажах из Австралии. Фальсификация больничного листа - серьезное дело, и уголовный суд приговорил Викторию Волк к денежному штрафу. Административный суд решал другой вопрос: может ли она и дальше преподавать в гимназии, если столь беззастенчиво, по чисто личным мотивам, обманула доверие коллег, учеников (среди которых были, кстати, учащиеся выпускных классов, готовившиеся к экзаменам) и их родителей, а также, как выразился судья, "повредила репутацию и школы, и всей общественно-правовой системы".

Кстати, поначалу земельные власти (отдел, который ведает образованием) решили просто сократить Виктории заработную плату за пропущенный ею якобы по болезни месяц и предложили перевести ее в другую школу, примерно в 40 километрах от Зольтау. Но она не согласилась ни на то, ни на другое и предпочла решать дело в суде. Тогда и отдел просвещения стал более категоричен. Его представитель заявил: "Мы не можем опять поставить перед классом человека, который так поступил, и сказать: "Дорогие ребята, вот вам образец для подражания!"

Потерянные привилегии

На последнее, решающее заседание Виктория Волк не пришла, что очень удивило председателя суда. "Это в высшей степени необычно, - подчеркнул он, - что государственная чиновница не является на суд, в котором решается ее профессиональная судьба".

Виктория Павловна не просто потеряла работу. Суд лишил ее статуса госслужащей, которым обладают многие учителя со стажем. Этот статус обеспечивает особые права и привилегии. Государство, в принципе, гарантирует его обладателям пожизненную занятость и платит хорошую зарплату. Кроме того, госчиновники не делают отчислений в пенсионный фонд и на страхование в случае безработицы. Всё это Виктория Волк сейчас потеряла.

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