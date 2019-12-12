Съездила в Австралию: как немецкая учительница потеряла работу

Этот случай наделал в Германии много шума. В определенном смысле он уникален как по своему характеру, так и по последствиям. Высшая судебная инстанция по административным делам земли Нижняя Саксония отклонила апелляцию Виктории Петровны Волк, подтвердила ее увольнение с работы и лишила ее статуса госчиновницы.
Виктория Волк (немцы пишут ее фамилию как Volk) - учительница, или, точнее говоря, была учительницей математики и физики в гимназии города Зольтау. Больше 25 лет назад она приехала из Москвы в Германию, здесь осталась, училась, потом сама стала учить. Ее дочь Натали (Nathalie Volk) участвовала в телевизионном кастинг-шоу "Будущая топ-модель Германии", даже вышла в полуфинал, позже познакомилась с наследником крупнейшего в Европе концерна посылочной торговли Франком Отто (Frank Otto). Миллионер старше Натали почти на сорок лет, что не помешало им в прошлом году обручиться.
Натали Волк и Франк Отто
В конце 2015 года телекомпания RTL пригласила Натали Волк принять участие в телевизионном шоу "Я - звезда, вытащи меня отсюда!", аналогичном российскому шоу "Последний герой". Сопровождающей 19-летней тогда Натали должна была стать ее мама - Виктория Петровна. Около месяца ей предстояло пожить в комфортабельном отеле в Австралии. Однако отпуск - и даже за свой счет - учительница в школе не получила. Тогда Виктория Волк взяла больничный и улетела в Австралию.
Афера, конечно, вскрылась, причем якобы потому, что Виктория Петровна "засветилась" в телерепортажах из Австралии. Фальсификация больничного листа - серьезное дело, и уголовный суд приговорил Викторию Волк к денежному штрафу. Административный суд решал другой вопрос: может ли она и дальше преподавать в гимназии, если столь беззастенчиво, по чисто личным мотивам, обманула доверие коллег, учеников (среди которых были, кстати, учащиеся выпускных классов, готовившиеся к экзаменам) и их родителей, а также, как выразился судья, "повредила репутацию и школы, и всей общественно-правовой системы".
Кстати, поначалу земельные власти (отдел, который ведает образованием) решили просто сократить Виктории заработную плату за пропущенный ею якобы по болезни месяц и предложили перевести ее в другую школу, примерно в 40 километрах от Зольтау. Но она не согласилась ни на то, ни на другое и предпочла решать дело в суде. Тогда и отдел просвещения стал более категоричен. Его представитель заявил: "Мы не можем опять поставить перед классом человека, который так поступил, и сказать: "Дорогие ребята, вот вам образец для подражания!"
Потерянные привилегии
На последнее, решающее заседание Виктория Волк не пришла, что очень удивило председателя суда. "Это в высшей степени необычно, - подчеркнул он, - что государственная чиновница не является на суд, в котором решается ее профессиональная судьба".
Виктория Павловна не просто потеряла работу. Суд лишил ее статуса госслужащей, которым обладают многие учителя со стажем. Этот статус обеспечивает особые права и привилегии. Государство, в принципе, гарантирует его обладателям пожизненную занятость и платит хорошую зарплату. Кроме того, госчиновники не делают отчислений в пенсионный фонд и на страхование в случае безработицы. Всё это Виктория Волк сейчас потеряла.
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Кто такой чиновник
Чиновником можно стать, прежде всего, в сфере госуправления. Öffentlicher Dienst, как в Германии обозначают в целом бюджетные учреждения и организации, включает, в частности, образовательную сферу (школы, вузы), здравоохранение (государственные медучреждения), службы социального страхования. Однако полицейские, сотрудники пограничной и таможенной службы - тоже чиновники.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Сколько чиновников в Германии
Далеко не все служащие, работающие в бюджетном секторе, имеют статус чиновника: по данным Федерального статистического ведомства, только каждый третий. На государственной службе в Германии состоят более 4,5 миллиона человек. Больше половины - чиновники на земельном уровне. По последним доступным данным, больше всего чиновников в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Баварии.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Какие преимущества есть у чиновника
Ни финансовый кризис, ни высокий уровень безработицы чиновнику увольнением не грозят. Его могут разжаловать только за нарушение закона. Вместо зарплаты служащий получает жалование. Отчисления на пенсионное страхование, страхование по безработице они, в отличие от всех остальных работающих по найму, не платят.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Сколько получает немецкий чиновник
Размер жалования чиновника зависит от выслуги лет, квалификации и профессии. Помимо основного жалования полагаются также надбавки и дополнительные выплаты, например, за детей. О заработках чиновников ходят легенды. Однако специалисты отмечают, что жалование чиновника - неконкурентоспособно, если сравнивать с окладами в рыночном секторе.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Пример врача
Приведем пример врача на государственной службе. Он начинает примерно с 3800 евро. В частной клинике стартовые зарплаты врачей превышают 4000 евро. Пройдет десять лет, врач государственного медучреждения будет получать чуть больше 4500 тысяч, в то время как врач частной клиники будет зарабатывать от 5000 до более 6000 евро в зависимости от специализации.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
На старости лет чиновник дает фору
Другие алгоритмы заложены и в расчет пенсии чиновника. По подсчету немецких экспертов, пенсия госслужащего примерно в три раза больше пособия, которое получает немецкий пенсионер. При грубом подсчете получается 2 356 евро против 857 евро.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Какой уровень образования
От уровня образования будет зависеть ступень, с которой начнется карьера госчиновника. В Германии существует всего четыре: чиновник низшей (Einfacher Dienst), средней (Mittlerer Dienst), старшей (Gehobener Dienst), высшей (Höherer Dienst) ступени. Для самой высшей нужно закончить университет (степень магистра). От чиновника старшего чина потребуется диплом высшей школы - Fachhochschule.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Разыскивается чиновник
На данный момент три четверти всех служащих в государственном секторе - старше 35 лет. Госсектору нужны молодые квалифицированные кадры. На протяжении последних семи лет ведется активная кампания по привлечению молодого поколения. С рекламных плакатов смотрят счастливые госслужащие, обещая интересные перспективы и стабильное будущее.
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Неприкрытые факты о немецких госчиновниках
Можно ли стать чиновником
В любом случае, прежде чем задуматься о плюсах и минусах жизни немецкого чиновника, важно учесть следующий факт: стать чиновником госучреждения в Германии может только гражданин Германии, за редким исключением - гражданин одной из стран, входящих в Евросоюз. Кроме того, претендент должен разделять демократические ценности, прописанные в Основном законе ФРГ.
Автор: Марина Борисова