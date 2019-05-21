США vs. Китай: Huawei преткновения

Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая.
Вашингтон обвиняет китайский концерн в промышленном шпионаже. Министерство торговли США внесло его в черный список. Пекин заявил протест. (24.05.2019)
Торговая война между США и Китем вошла в острую фазу. Каким образом она может повлиять на российскую экономику и сможет ли та извлечь для себя пользу из конфликта Пекина и Вашингтона? (21.05.2019)
Китайский концерн желает рассеять опасения ФРГ в сфере безопасности при создании инфраструктуры для мобильных сетей 5G. США подозревают Huawei в намерении тайно установить шпионские модули на оборудование. (18.04.2019)