 США хотят больше денег за военное присутствие в Южной Корее | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2019

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Мир

США хотят больше денег за военное присутствие в Южной Корее

США считают, что Южная Корея должна увеличить платежи в пять раз. Министры обороны двух стран в ходе встречи в Сеуле, однако, не назвали конкретной суммы.

Американские солдаты в Южной Корее

Американские солдаты в Южной Корее

Министр обороны США Марк Эспер настоятельно призвал Южную Корею увеличить плату за американское военное присутствие в этой стране. Южная Корея - экономически благополучная страна, которая может и должна платить больше, сказал Эспер в ходе встречи с южнокорейским коллегой Чон Гён Ду в Сеуле в пятницу, 15 ноября.

Контекст

Граница между Северной и Южной Кореями считается непреодолимой. Но можно посетить демилитаризованную зону (ДМЗ), которая открыта для туристов. Репортаж DW. (23.10.2019)

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На фоне напряженности в отношениях между Южной Кореей и Японией глава Пентагона также призвал продлить скоро истекающий договор Сеула и Токио об обмене разведывательной информацией, который, по мнению Вашингтона, имеет большое значение.

В пятикратном размере

США уже давно призывает своих азиатских союзников Южную Корею и Японию увеличить платежи за американское военное присутствие. В случае с Сеулом Вашингтон, по сообщению американских и южнокорейских СМИ, добивается, чтобы Южная Корея платила 5 млрд долларов в год. Это почти в пять раз больше той суммы, которую южнокорейцы платят в настоящее время.

Марк Эспер и Чон Гён Ду не назвали конкретных сумм. В то же время глава Пентагона сказал, что до конца года необходимо заключить новый договор, предусматривающий увеличение финансовой доли Южной Кореи.

В Южной Корее дислоцировано около 28 с половиной тысяч американских военнослужащих для сдерживания потенциальной угрозы со стороны Северной Кореи. Марк Эспер подчеркнул, что США по-прежнему в полной мере привержены защите Южной Кореи.

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    Автор: Вадим Шаталин


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КНДР обладает одной из самых многочисленных армий в мире. При этом Пхеньян продолжает наращивать ее мощь, развивая ракетно-ядерную программу. (06.07.2017)  

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