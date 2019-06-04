 США ужесточили санкции против Кубы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.06.2019

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Мир

США ужесточили санкции против Кубы

Вашингтон запретил групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях, а также экспорт в эту страну пассажирских судов и частных самолетов.

Туристы в Гаване (фото из архива)

Туристы в Гаване (фото из архива)

США ужесточили санкции в отношении Кубы. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое представило поправки в соответствующие документы. Согласно им, вводится запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях.

Контекст

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели. (19.04.2018)

Вашингтон ограничивает поездки и денежные переводы на Кубу, а также вводит штрафные меры против пяти кубинских компаний, связанных с военными. США реагируют на поддержку Кубой режима Мадуро в Венесуэле. (18.04.2019)

Кроме того, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на Кубу частных самолетов и пассажирских морских судов. Новые меры вступят в силу 5 июня.

США обвинили Кубу в дестабилизации ситуации в регионе

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, упрочняя позиции коммунистов в регионе, раздувая очаг нестабильности, подрывая принцип верховенства права, демократические процессы и тем самым оказывая в той или иной степени поддержку таким неприятелям США, как Венесуэла и Никарагуа", - заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. По его словам, новые меры нацелены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, спецслужб и правоохранительных органов Кубы".

Ужесточение санкций против Кубы предусмотрено Актом президента США о национальной безопасности, который Дональд Трамп подписал 16 июня 2017 года, указывается далее в сообщении OFAC.

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    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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США и Куба возобновляют дипотношения

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Спецтюрьма США на Кубе для подозреваемых в терроризме - одно из самых закрытых пенитенциарных учреждений. В каких условиях содержатся узники Гуантанамо - в фотогалерее DW. (01.04.2016)  

Ссылки в интернете

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США - об ужесточении санкций в отношении Кубы

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