США увеличат военный контингент в Испании

Соединенные Штаты планируют на 50 процентов увеличить военное присутствие на военно-морской и воздушной базе в испанском поселке Рота, вблизи Гибралтарского пролива. Об этом рассказал DW источник в испанском министерстве обороны, который согласился поделиться информацией на условиях анонимности. Пентагон планирует дополнительно разместить в Рота два эсминца и на 600 человек увеличить базирующийся на базе контингент морских пехотинцев.

Таким образом, число американского военного и гражданского персонала на базе Рота вырастет вполовину и составит почти 8000 человек. Среди целей наращивания военного присутствия в Испании - "сдерживание России" в Черном и Средиземном морях, необходимость укрепить защиту южного фланга НАТО от баллистических ракет, а также усилить борьбу с международным терроризмом, сообщает газета El Pais со ссылкой на дипломатические и военные источники.

США нарастят военное присутствие в Рота в пятый раз

Источник DW в испанском Министерстве обороны Испании отметил, что Мадрид и Вашингтон уже обсуждали план по наращиванию американского военного присутствия "на уровне экспертов". Однако его предстоит еще принять "на политическом уровне", то есть в правительстве и парламенте Испании. Это можно будет сделать лишь после того, как в стране будет сформировано правительство по итогам недавних парламентских выборов.

С 2002 года Мадрид уже четырежды шел навстречу просьбам Вашингтона об увеличении военного присутствия в Рота. Эксперты полагают, что и на этот раз возражений с испанской стороны не возникнет. Такого мнения придерживается, в частности, независимый военный аналитик Хавьер Руис Посо.

Министерство обороны Испании

В беседе с DW он пояснил, что Рота - важнейшая стратегическая база, поэтому поэтому командование американских Военно-морских сил передового базирования в Европе хотело бы разместить там "полноценную эскадру". Идея состоит в том, чтобы постоянно держать на боевом дежурстве не менее четырех эсминцев, в то время как два могли бы проходить плановое обслуживание. Это поможет укрепить морскую составляющую европейского "антиракетного щита" НАТО. Кроме того, участятся походы американских ВМС к берегам Сирии и в Черное море.

Планы по замене устаревших эсминцев

Американская военная база в Рота, площадью в 2,3 тысячи гектаров, существует с 1953 года. Годовой доход Испании от ее эксплуатации, ремонта судов и пребывания американских военных с семьями составляет 444 миллионов евро.

В интервью DW аналитик Руис Посо напомнил, в начале 2020 года также начнется уже оговоренная с испанской стороной замена находящихся в Рота четырех американских кораблей класса Arleigh Burke, оснащенных боевой информационно-управляющей системой Aegis с ракетами RIM-161 Standard Missile 3 для уничтожения целей в атмосфере и на околоземных орбитах, а также крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk для поражения целей на суше и море с высокой точностью. Речь идет об эсминцах, вошедших в строй в 1990-ые годы. В течение двух лет их заменят на корабли "последнего поколения".

О классе, названии и вооружении новых эсминцев - как тех, которыми заменят устаревшие, так и двух дополнительных - пока не сообщается, добавил Руис Посо. Известно лишь, что они будут способны нести боевые вертолеты Sikorsky SH-60 Seahawk. Эти машины разместятся на аэродроме базы Рота, где уже находится порядка 40 американских летательных аппаратов - транспортных самолетов и вертолетов. Они предназначены для доставки морских пехотинцев в страны Северной и Центральной Африки в случае возникновения там террористической угрозы. Аэродром используется также для транзита военно-транспортных самолетов, направляющихся из США в Африку, Ближний и Средний Восток.

В начале текущего десятилетия база Рота была модернизирована и расширена. Так что проблемы с размещением новых эсминцев, вертолетов и военнослужащих не будет, резюмировал Руис Посо.

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