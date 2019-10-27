 США сообщили партнерам о выходе из Договора по открытому небу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2020

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Мир

США сообщили партнерам о выходе из Договора по открытому небу

Договор позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Белый дом объяснил решение о выходе из договора нарушениями со стороны России.

Белый дом в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг, 21 мая, проинформировала международных партнеров о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам-участницам совершать облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

В сообщении говорится, что Белый дом обосновал свое решение систематическими нарушениями договора со стороны России. Формальный выход из договора, согласно условиям, произойдет через 6 месяцев. Собеседники Reuters отметили, что решению администрации Трампа предшествовала полугодовая проверка.

Обвинения в адрес России

"За это время стало очевидно, что участие в договоре по открытому небу более не отвечает интересам Америки, Россия многократно нарушала этот документ и использовала его таким образом, что могла возникнуть военная угроза для США и ее союзников", - пояснили источники. 

В качестве примеров нарушений было указано на то, что Россия запрещает полеты над Москвой и Чечней, возле Абхазии и Южной Осетии и затрудняет мониторинг за Калининградом.

Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр. В 1992 году этот договор был подписал странами НАТО и бывшего Варшавского Договора, а в 2002 году - вступил в силу. Его участницами являются 35 стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Турция, Беларусь и Канада. За время существования договора было совершено более 1500 наблюдательных полетов.

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    Автор: Михаил Бушуев


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