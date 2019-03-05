 США сообщили о нелегальном въезде через южную границу 76 тысяч мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США сообщили о нелегальном въезде через южную границу 76 тысяч мигрантов

Глава пограничной службы США Макалинан назвал создавшуюся ситуацию "гуманитарным кризисом". Он отметил, что количество нелегалов, въехавших в США за месяц, увеличилось в годовом исчислении более чем вдвое.

Нелегальные мигранты на границе Мексики и США

Нелегальные мигранты на границе Мексики и США

Более 76 тысяч мигрантов въехали в США через границу с Мексикой без необходимых документов в феврале текущего года - более чем вдвое больше, чем в феврале 2018 года. Об этом сообщается в докладе пограничной службы США во вторник, 5 марта.

"Мы столкнулись с гуманитарным кризисом и с кризисом национальной безопасности вдоль нашей юго-западной границы", - заявил в этом связи глава ведомства Кевин Макалинан. Он отметил, что растущее число семей и детей, которые переходят границу крупными группами в труднодоступных районах, является "уникальным вызовом" для погранслужбы и неправительственных организаций.

Контекст

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона. (10.01.2019)

Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (11.01.2019)

По словам Макалинана, семьи и дети без сопровождения составляют почти 60 процентов лиц, задерживаемых при нелегальном переходе границы. Большинство из них - выходцы из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и других стран региона. Для того чтобы справиться с ситуацией, погранслужба затребовала дополнительную медицинскую помощь для мигрантов, находящихся под стражей.

Летальные исходы

Недавно стало известно о целом ряде случаев, когда пребывание под стражей погранслужбы США заканчивалось для мигрантов летальным исходом. В декабре умерли два ребенка из Гватемалы, а в феврале - 45-летний мексиканец.

Президент США Дональд Трамп намерен пресечь нелегальную миграцию с южного направления, возведя стену на границе с Мексикой. Для финансирования этого проекта он в феврале подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации. В Сенате США, однако, уже сформировалось большинство против введения ЧП.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Мексиканцы на границе США с Мексикой

    10 стен, разделяющих мир

    "Великая американская стена"

    Устанавливать заграждения на границе с Мексикой американские власти начали еще в период правления Билла Клинтона. После терактов 11 сентября 2001 года его преемник Джордж Буш-младший ускорил темпы строительства. На данный момент длина сооружения составляет около 1100 км: это около трети общей протяженности границы.

  • Палестинцы на Западном берегу реки Иордан идут вдоль бетонного заграждения

    10 стен, разделяющих мир

    Разделительный барьер

    С 2002 года Израиль возводит бетонное заграждение вдоль Западного берега реки Иордан. Проект, официальной целью которого является защита израильтян от атак террористов, в мире оценивают крайне неоднозначно. Международный суд ООН уже в 2004 году признал строительство стены нарушением прав человека. Однако Израиль продолжает возводить барьер: в конечном счете его длина должна составить 759 км.

  • Демаркационная линия на границе Индии и Пакистана в штате Кашмир

    10 стен, разделяющих мир

    Линия контроля

    С 1971 года армии Индии и Пакистана разделяет демаркационная линия, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир: сегодня так называемая линия контроля является фактической границей между двумя конфликтующими сторонами. Многие ее участки заминированы, а заграждения состоят из концентрических рядов колючей проволоки высотой до трех метров, к которой подведен электрический ток.

  • Трехметровая стена, отделяющая трущобы Лимы от остальной части города

    10 стен, разделяющих мир

    Граница между классами

    В некоторых странах барьеры возводятся для того, чтобы оградить от беднейших слоев населения остальное общество. К примеру, в столице Перу Лиме трехметровая стена отделяет трущобы от более престижной части города. Так называемые "закрытые районы" есть во многих латиноамериканских городах. Жители Лимы называют заграждение "стеной позора".

  • Стена в пригороде Багдада Садр-сити

    10 стен, разделяющих мир

    Садр-сити

    В 2007 году армия США построила бетонную стену в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр (Садр-сити), где проживает около 2 млн шиитов. Высота заграждения составляет около четырех метров, а длина - пяти километров. В других частях города также возведены бетонные заграждения, отделяющие суннитские районы от шиитских.

  • Стена мира в Белфасте

    10 стен, разделяющих мир

    "Стены мира"

    После массовых беспорядков 1969 года британские власти возвели в Северной Ирландии так называемые "стены мира", призванные минимизировать контакт между католиками и протестантами. В стенах есть ворота, которые закрываются ночью, а также в случае возникновения столкновений между двумя группами. Многие говорят, что барьеры еще больше усилили ощущение раскола в местном обществе.

  • Участок демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи

    10 стен, разделяющих мир

    Граница Южной Кореи с КНДР

    С момента окончания в июле 1953 года Корейской войны коммунистический Север и капиталистический Юг разделяет демилитаризованная зона. Полоса земли шириной в четыре и длиной в 241 км считается одной из самых укрепленных границ в мире. На некоторых участках демаркационной линии вдобавок возведена стена.

  • Беженцы пролезают сквозь заграждение на границе Вергрии с Сербией

    10 стен, разделяющих мир

    Крепость Европа

    Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.

  • Беженцы пытаются перелезть через забор в Сеуте

    10 стен, разделяющих мир

    Сеута и Мелилья

    Для защиты от беженцев высокие стены возведены и в Сеуте и Мелилье - испанских городах-анклавах в Марокко. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно преодолеть три ряда заграждений с колючей проволокой. Кроме того, забор оснащен датчиками, фиксирующими движения, и инфракрасными камерами. При попытке перелезть через забор, беженцы часто получают ранения, однако это их не останавливает.

  • Строительство стены на границе Сирии с Турцией

    10 стен, разделяющих мир

    Сирийско-турецкая граница

    Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.

    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


Смотреть видео 02:32

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников

 

Контекст

10 стен, разделяющих мир

Дональд Трамп хочет построить на границе с Мексикой "грандиозную" стену. США - далеко не единственная страна, пытающаяся решить свои проблемы с помощью стали и бетона. (25.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой  

По следам Берлинской стены (видео)  

Также по теме

USA Rede Präsident Donald Trump

Трамп объявил режим ЧС для строительства стены на границе с Мексикой 15.02.2019

Президент США ввел режим чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что хочет пресечь нелегальную миграцию, которую он назвал вторжением в страну. Нью-Йорк считает меру Трампа неконституционной и будет оспаривать ее.

Präsident Trump Rede an die Nation

Трамп выдвинул новое предложение в торге за стену с демократами 19.01.2019

Президент США согласился не отменять программу защиты от выдворения нелегальных мигрантов, детьми въехавших в страну, в обмен на 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Grenzmauer zwischen USA und Mexico

Коалиция из 16 штатов подала на Трампа в суд из-за режима ЧС 19.02.2019

"Мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерр. Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Реклама

Самые читаемые

Дочь Ислама Каримова отправили в колонию  

Компания Microsoft назвала РФ лидером по внедрению искусственного интеллекта  

Посол США в Украине призывает усилить борьбу с коррупцией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно