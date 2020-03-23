США сократили помощь Афганистану на один миллиард долларов

После провала переговоров о создании "инклюзивного правительства" в Афганистане Соединенные Штаты сокращают финансовую помощь этой стране на один миллиард долларов. Об этом заявил после необъявленного визита в Кабул 23 марта госсекретарь США Майкл Помпео, указав на политическую борьбу в Афганистане и недостаточно активные усилия по урегулированию конфликта.

Как указывается в документе, опубликованном вечером в тот же день Госдепартаментом США, президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла не смогли договориться о создании "инклюзивного правительства", после чего США намерены пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном.

Политическая борьба в Кабуле негативно влияет на отношения с США

Невозможность достичь соглашения между политическими соперниками в Кабуле оказывает и негативное влияние на отношения страны с США и представляет прямую угрозу национальным интересам Вашингтона в сфере безопасности, заявил Помпео и отметил, что в 2021 году США могут также сократить помощь Кабулу еще на один миллиард долларов.

Наряду с критикой в адрес властей Афганистана глава американского внешнеполитического ведомства с одобрением отозвался о действиях талибов после подписания мирного соглашения с США. "Со времени заключения мирного договора на американских солдат не совершалось нападений", - заявил Помпео.

15 миллионов помощи для борьбы с коронавирусом

Вместе с тем госсекретарь США пообещал предоставить помощь Афганистану для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в размере 15 миллионов долларов.

23 марта в ходе необъявленного визита в Кабул Помпео встретился с президентом Афганистана, а также его главным соперником Абдуллой Абдуллой, не признавшим итоги президентских выборов 2019 года. Целью визита было содействие переговорам между правительством в Кабуле и радикально-исламским движением "Талибан" по вопросу обмена пленными, который является центральной составляющей мирного договора США и "Талибана".

Историческое соглашение США с талибами

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар подписали исторический мирный договор. Документ предусматривает сокращение численности американских военных в Афганистане. На первом этапе число солдат США будет сокращено на треть, в течение 135 дней США и их союзники планируют вывести войска с пяти военных баз в Афганистане.

В обмен на частичный вывод американских войск "Талибан" должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев. Договор также предусматривает освобождение 5000 тысяч заключенных талибов.

Ашраф Гани 9 марта был приведен к президентской присяге спустя почти полгода после президентских выборов. В то же время его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла провел свою собственную церемонию инаугурации. Во время церемонии в Кабуле прогремело несколько взрывов.

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