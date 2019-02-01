США советуют военным в Венесуэле перейти на сторону Гуайдо

Вашингтон призывает военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы последовать примеру дивизионного генерала, командующего центра стратегического планирования ВВС страны Франсиско Эстебана Янеса Родригеса и перейти на сторону самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в субботу, 2 февраля, в Twitter.

По словам Болтона, военные должны "защитить мирных протестующих, поддерживающих демократию". Советник Трампа также обратился к сотрудникам Центрального банка Венесуэлы и работникам других фининститутов страны с призывом принять условия амнистии, объявленной Гуайдо, и избежать впоследствии обвинений в разграблении государственных средств.

США высказываются за мирную передачу власти

Оценивая возможность военной интервенции в Венесуэле под эгидой США, под руководством Бразилии и Колумбии или же при сотрудничестве всех трех стран, Болтон не стал характеризовать данный сценарий как неизбежный.

"Президент (США Дональд Трамп. - Ред.) сказал, что рассматриваются все возможности. Однако наша цель - мирная передача власти", - подчеркнул помощник главы американского государства.

Мадуро обещает новые выборы парламента, а не президента

В субботу, 2 февраля, президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в этом году провести в стране парламентские выборы, ранее планировавшиеся на конец 2020 года. Оппозиция хочет "перенести голосование на более ранний срок, давайте это сделаем", подчеркнул он.

Между тем европейские страны, включая Францию и Германию, настаивают на том, чтобы Мадуро до 3 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента. В противном случае европейские державы угрожают встать на сторону главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы и Евросоюз.

Смотрите также:

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Легитимность выборов под вопросом В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Из спикера в президенты Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Всеобщая поддержка Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Американские санкции Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Ультиматум Николасу Мадуро 3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Гуайдо запретили покидать страну Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? "Мы живем в условиях диктатуры" Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? "Не стреляйте в народ!" Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро? Более 40 погибших По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних. Автор: Александра Елкина

