 США раскритиковали вето РФ и Китая на заявление СБ ООН по штурму посольства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2020

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Мир

США раскритиковали вето РФ и Китая на заявление СБ ООН по штурму посольства

Вашингтон считает, что блокирование Россией и Китаем заявления Совбеза ООН, в котором осуждался штурм американской дипмиссии в Багдаде, ставит под сомнение авторитет Совбеза.

Здание посольства США в Ираке, 1 января 2020 года

Здание посольства США в Ираке, 1 января 2020 года

США раскритиковали Россию и Китай за то, что они заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее штурм американского посольства в Багдаде проиранскими протестующими. Об этом говорится в заявлении представительства США при ООН, опубликованном в понедельник, 6 января.

"Блокирование в Совете Безопасности ООН самого основополагающего заявления, подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий, ставит под сомнение авторитет Совбеза", - указано в пресс-релизе.

Контекст

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поначалу Россия согласовала заявление с осуждением нападения на американскую дипмиссию, но все изменилось после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. "Не учитывать это было невозможно. Мы сообщили, что можем предложить поправки к заявлению председателя Совбеза, но такие поправки определенно были бы неприемлемы для наших американских коллег", - отметил он.

Штурм посольства США в Ираке

31 декабря посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде после того, как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!" и жгли американские флаги.

Штурм посольства произошел после того, как 29 декабря в результате воздушного налета США на базу "Катаиб Хезболлах" в иракском Эль-Каиме погибли не менее 25 бойцов. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.

3 января Соединенные Штаты нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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    Автор: Наталья Позднякова


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