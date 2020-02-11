 США разочарованы отсутствием конкуренции на выборах в Азербайджане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2020

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Мир

США разочарованы отсутствием конкуренции на выборах в Азербайджане

Вашингтон уверен, что досрочные выборы в парламент Азербайджана, на которых победила правящая партия, проходили в условиях вброса бюллетеней и ограниченной прозрачности.

Президент Ильхам Алиев голосует на досрочных выборах в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев голосует на досрочных выборах в Азербайджане

США разделяют обеспокоенность мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно того, что досрочные парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях, которые "препятствовали подлинной конкуренции". Об этом во вторник, 11 февраля, написала в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус. При этом она сослалась на заявление американского посольства в Баку.

"Мы были разочарованы значительными процессуальными нарушениями, отмеченными БДИПЧ в день выборов, включая вброс бюллетеней, голосование организованными группами, игнорирование процедур согласования и ограниченную прозрачность при подсчете голосов", - отмечалось в документе.

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Парламентские выборы в Азербайджане должны были пройти в ноябре 2020 года, но в декабре 2019 года президент страны Ильхам Алиев объявил о проведении досрочного голосования после роспуска парламента.

В выборах участвовали 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. Однако ряд политических сил бойкотировал голосование. Оппозиция объявила эти выборы фарсом, который лишь усилит власть президента. Вечером 9 февраля правящая партия "Ени Азербайджан" под председательством президента Ильхама Алиева объявила о своей победе. Она получила 74 мандата в 124-местном парламенте.

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    Автор: Наталья Позднякова


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