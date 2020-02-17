 США провели испытания баллистической ракеты Trident II | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2020

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Мир

США провели испытания баллистической ракеты Trident II

Тестовый запуск ракеты Trident II с борта субмарины USS Maine был произведен с целью сбора дополнительной информации о степени надежности систем стратегических вооружений, сообщается на сайте ВМС США.

Пробный запуск баллистической ракеты Trident II в Калифорнии

Пробный запуск баллистической ракеты Trident II в Калифорнии

Военно-морские силы (ВМС) США провели плановые испытания баллистической ракеты Trident II. Как сообщается на сайте ВМС США вечером в воскресенье, 16 февраля, запуск был произведен с борта атомной подводной лодки USS Maine (SSBN-741) класса "Огайо" у побережья Сан-Диего в Калифорнии. Боевого заряда ракета не несла.

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Как указано в сообщении пресс-службы ВМС США, тестовый запуск ракеты Trident II имел целью собрать дополнительную информацию о степени надежности систем стратегических вооружений, а также их точности и основных технических характеристиках.

Произведенный 16 февраля запуск ракеты Trident II стал 178-м по счету. Предыдущий запуск ракеты этого типа производился ВМС США у побережья Сан-Диего 12 февраля.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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