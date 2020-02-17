США провели испытания баллистической ракеты Trident II

Военно-морские силы (ВМС) США провели плановые испытания баллистической ракеты Trident II. Как сообщается на сайте ВМС США вечером в воскресенье, 16 февраля, запуск был произведен с борта атомной подводной лодки USS Maine (SSBN-741) класса "Огайо" у побережья Сан-Диего в Калифорнии. Боевого заряда ракета не несла.

Как указано в сообщении пресс-службы ВМС США, тестовый запуск ракеты Trident II имел целью собрать дополнительную информацию о степени надежности систем стратегических вооружений, а также их точности и основных технических характеристиках.

Произведенный 16 февраля запуск ракеты Trident II стал 178-м по счету. Предыдущий запуск ракеты этого типа производился ВМС США у побережья Сан-Диего 12 февраля.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

