 США призывают Россию немедленно освободить Пола Уилана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США призывают Россию немедленно освободить Пола Уилана

В России гражданин США Пол Уилан был лишен права на справедливое судебное разбирательство и подвергнут "ужасному" обращению, говорится в заявлении Госдепартамента.

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне изображения Пола Уилана (фото из архива)

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне изображения Пола Уилана (фото из архива)

Вашингтон возмущен решением Московского городского суда, приговорившего гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США в понедельник, 15 июня. США призывают Россию немедленно освободить Уилана. Приговор был вынесен на основании секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты, отмечает глава Госдепа Майк Помпео.

США "серьезно обеспокоены" тем, что Уилан был лишен права на справедливое судебное разбирательство, которое Россия должна была обеспечить в соответствии со своими международными обязательствами. Вашингтон считает "ужасным" обращение российских властей с подсудимым и отмечает, что во время содержания под стражей "жизнь Уилана оказалась под угрозой" из-за  того, что было проигнорировано состояние его здоровья. Кроме того, Уилана изолировали от семьи и друзей, говорится далее в сообщении.

Обвинение в шпионаже против России

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У 49-летнего Уилана имеются гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании Borg Warner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:34

Самые жесткие санкции: в США собираются назвать Россию спонсором терроризма

Аудио- и видеофайлы по теме

Джулиан Ассанж и запрос США: бурное начало слушаний по экстрадиции  

Шпионский процесс в Москве и как восстановить собор Парижской Богоматери. DW Новости  

Также по теме

Außenminister Maas empfängt Amtskollegen Hunt

Лондон вступился за своего подданного Уилана 04.01.2019

Глава Форин-офиса Джереми Хант серьезно обеспокоен арестом Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России. Хант призвал Москву не использовать людей как рычаги давления.

Реклама

Самые читаемые

Итоги пятого срока Лукашенко: что сделано из обещанного  

Виктор Бабарико об ожидании ареста, связях с Россией и силовом сценарии в Беларуси  

Россия и США на пороге новой ядерной гонки? Главное из доклада SIPRI  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно