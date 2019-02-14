 США призвали РФ прекратить преследование ″Свидетелей Иеговы″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

США призвали РФ прекратить преследование "Свидетелей Иеговы"

Россия должна освободить датчанина Денниса Кристенсена и прекратить уголовное преследование "Свидетелей Иеговы" за экстремизм, заявили в миссии США при ОБСЕ.

Деннис Кристенсен

Деннис Кристенсен

США раскритиковали приговор российского суда в отношении датчанина Денниса Кристенсена за членство в общине "Свидетелей Иеговы" и преследование этой организации в целом. Соответствующее заявление временного поверенного в миссии США в ОБСЕ Гарри Кэмиена опубликовано на сайте миссии в четверг, 14 февраля.

"Все более частая практика России по юридическому преследованию членов религиозных групп якобы за "экстремизм" или "терроризм" противоречит международным обязательствам Москвы и представляется несовместимой с собственной конституцией РФ", - пишет Кэмиен. Он подчеркнул, что "Свидетели Иеговы" известны во все мире тем, что "мирно исповедуют свою религию".

Контекст

МИД Дании, критикуя приговор Деннису Кристенсену, указал, что Москва своим решением признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, поставила религиозную общину в один ряд с террористами. (06.02.2019)

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"Мы призываем РФ немедленно освободить всех заключенных за реализацию права на свободу вероисповедания, включая господина Кристенсена, и прекратить уголовное преследование деятельности "Свидетелей Иеговы", - сказано далее в публичном заявлении, адресованном членам постоянного совета ОБСЕ.

Запрет "Свидетелей Иеговы" в России

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.

В начале февраля районный суд в Орле приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена  к шести годам колонии общего режима за членство в общине "Свидетелей Иеговы". Он стал первым членом этой организации в РФ, против которого было возбуждено уголовное дело по статье за создание экстремистского сообщества и вынесен приговор.

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    Автор: Ксения Сафронова


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