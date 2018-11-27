 США призвали Европу к более жестким санкциям в отношении России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.11.2018

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Мир

США призвали Европу к более жестким санкциям в отношении России

Европейским странам следует усилить поддержку Украины, заявила представитель Госдепартамента. После инцидента в Керченском проливе США призвали Европу пересмотреть позицию по "Северному потоку - 2".

Хизер Нойерт (фото из архива)

Из-за инцидента в Керченском проливе Соединенные Штаты призвали Европу к более жестким санкциям в отношении России. Европейским странам следует делать больше для поддержки Украины, заявила  официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт во вторник, 27 ноября. По ее словам, многие государства "ввели санкции в отношении России за ее действия в Крыму, в Украине", но не все из введенных мер исполняются.

Кроме того, представитель Госдепартамента призвала Европу пересмотреть свою позицию по "Северному потоку - 2". Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Контекст

Участвовавшие в конференции в Берлине представители России, США и стран ЕС по-разному оценили инцидент в Керченском проливе. (27.11.2018)

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

НАТО осудила действия России

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция.

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    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


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