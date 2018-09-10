США пригрозили санкциями суду в Гааге за расследования по Афганистану

США могут принять ответные штрафные меры, если Международный уголовный суд (МУС) в Гааге будет заниматься расследованием предполагаемых военных преступлений американских военных и сотрудников спецслужб в Афганистане. "США используют все необходимые средства для защиты своих граждан и союзников от несправедливого преследования со стороны этого незаконного суда", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Вашингтоне в понедельник, 10 сентября.

Болтон подчеркнул, что в отношении судей и следователей МУС может быть наложен запрет на въезд в США. "Мы введем санкции в отношении их фондов, размещенных в США, мы будем преследовать их в судебном порядке по американскому уголовному законодательству", - добавил советник Дональда Трампа. Те же меры будут приняты в отношении любой компании или государства, которые станут сотрудничать с МУС в преследовании граждан Соединенных Штатов, продолжил Джон Болтон.

Россия окончательно отказалась от МУС после вердикта по Крыму

Международный уголовный суд официально начал свою работу в 2002 году. Однако США не ратифицировали Римский статут МУС - тогдашний американский президент Джордж Буш-младший отказался это делать. Большинство стран мира признают юрисдикцию МУС, его участниками являются 123 государства. Израиль, Иран, Россия, США и еще ряд стран подписали статут суда, но отказываются его ратифицировать. МУС не входит в официальные структуры ООН.

В ноябре 2016 года Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте. Это произошло после того, как суд в Гааге по итогам предварительного расследования приравнял российскую аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту между Украиной и РФ.

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