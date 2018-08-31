 США прекратили выплаты агентству помощи палестинским беженцам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2018

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Мир

США прекратили выплаты агентству помощи палестинским беженцам

Вашингтон "больше не хочет нести непропорциональную долю" расходов БАПОР, пояснили в Госдепе США. Палестинская сторона предупредила, что эти действия подорвут надежды на урегулирование с Израилем.

Эмблема БАПОР

Эмблема БАПОР

США отказались от выплаты взносов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Об этом в пятницу, 31 августа, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

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По мнению Вашингтона, репутация агентства, занимающегося поддержкой палестинских беженцев в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа "непоправимо испорчена".

В этой связи Соединенные Штаты "больше не хотят нести непропорциональную долю" расходов БАПОР, отметила Нойерт, напомнив, что в январе Вашингтон уже перечислил на счет организации 60 млн долларов (около 52 млн евро).

Дальнейшего финансирования со стороны США не последует, подчеркнула представитель Госдепа.

В БАПОР отвергают критику Вашингтона

Еще до оглашения соответствующей позиции США палестинская сторона предупредила, что подобные действия администрации Дональда Трампа еще больше подорвут и без того призрачные надежды на мирное урегулирование с Израилем.

Позднее пресс-секретарь БАПОР Крис Ганнесс в Twitter "самым решительным образом отверг критику" Вашингтона, заявив, что агентство стоит за одними из самых успешных программ гуманитарного развития на Ближнем Востоке, инвестируя в школы, центры здравоохранения и чрезвычайную помощь нуждающимся.

В январе стало известно, что из запланированных 125 млн долларов (108 млн евро) БАПОР получит от США лишь 60 млн. Вопрос о выплате оставшихся 65 млн долларов (56 млн евро) оставался открытым "для обсуждения в будущем".

В этой связи у БАПОР возникли проблемы с выплатой зарплат около 13 тыс. сотрудников. Агентство попросило другие страны-доноры перевести ей платежи раньше срока. Организация разработала экстренные планы по сокращению числа учеников в курируемых ей школах с 50 до 40 и по временному закрытию ряда учебных заведений.

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