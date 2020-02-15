 США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2020

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Мир

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза

В связи с тем, что ЕС не выполнил требование ВТО об отмене субсидий для концерна Airbus, Вашингтон объявил о введении повышенных пошлин на европейские самолеты.

В компании Airbus считают, что в результате повышения США пошлин на самолеты из ЕС пострадают и американские авиаперевозчики

В компании Airbus считают, что в результате повышения США пошлин на самолеты из ЕС пострадают и американские авиаперевозчики

На фоне спора между США и Евросоюзом о законности субсидий для европейского авиапроизводителя Airbus в ночь на субботу, 15 февраля, Вашингтон объявил о намерении повысить пошлины на производимые в ЕС самолеты с 10 до 15 процентов. Ожидается, что новые тарифы начнут действовать с 18 марта 2020 года.

Спор между Вашингтоном и Брюсселем о допустимости государственной поддержки концернов Airbus, с одной стороны, и Boeing, с другой стороны, продолжается уже 15 лет. Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор Вашингтон и Брюссель попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.

Контекст

Торговый конфликт между ЕС и США из-за субсидий для Boeing и Airbus обостряется. Вашингтон введет штрафные сборы на импортируемую из ЕС продукцию с 18 октября. Ранее такие меры одобрила ВТО. (02.10.2019)

США могут ввести пошлины на товары из Европы общей суммой 7,5 млрд долларов ежегодно. ЕС грозит ответить тем же. Спор вызван незаконными субсидиями в пользу авиаконцернов Airbus и Boeing. (02.10.2019)

В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, после чего США объявили о намерении ввести штрафные меры в отношении европейской продукции. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing, а несколькими месяцами позже, в начале октября 2019 года, арбитраж Всемирной торговой организации разрешил США ввести дополнительные таможенные сборы на самолеты и другие товары европейского производства, в том числе сыры и вина, на общую сумму в 7,5 млрд долларов, мотивируя это тем, что ЕС не выполнил принятые организацией ранее решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

Реакция концерна Airbus на повышение США пошлин на самолеты из ЕС

Реагируя на заявление правительства США о повышении пошлин на воздушные суда Airbus, представители европейского авиастроительного концерна отметили, что сожалеют об этом решении. В компании добавили, что будут продолжать вести переговоры со своими американскими клиентами, чтобы смягчить последствия этого шага. При этом представители Airbus отметили, что повышение тарифов навредит американским авиаперевозчикам и конечным потребителям.

В свою очередь правительство США указало, что по-прежнему готово искать пути решения конфликта путем переговоров.

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    Автор: Ксения Сафронова


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