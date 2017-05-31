 США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой | Экономические новости из Германии | DW | 29.05.2019

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Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой

На первое место в рейтинге IMD вернулся Сингапур, США откатились на третье место. Россия осталась на 45 позиции, а Украина заняла 54 строчку.

Жилой комплекс в Сингапуре

Жилой комплекс в Сингапуре

Сингапур впервые за прошедшие 10 лет вновь возглавил рейтинг самых конкурентоспособных мира. К такому выводу пришла швейцарская бизнес-школа IMD, которая в среду, 29 мая, опубликовала очередной ежегодный доклад. США, ранее возглавлявшие рейтинг, откатились на третью позицию, уступив, помимо Сингапура, еще и Гонконгу.

По мнению авторов доклада, Сингапур вновь стал самой конкурентоспособной экономикой мира благодаря продвинутой технологической инфраструктуре, наличию квалифицированной рабочей силы, благоприятному иммиграционному законодательству и эффективности при создании новых предприятий. Гонконгу удалось занять второе место из-за благоприятного налогового и делового законодательства, а также широкого доступа к финансированию предприятий.

Замедление в США и стагнация в России

США удалось продержаться на вершине рейтинга лишь один год. Первоначальный импульс доверия в результате первой волны налоговой реформы президента Дональда Трампа, судя по всему иссяк, и хотя США по-прежнему задают глобальный темп по уровню инфраструктуры и экономическим показателям, их экономика пострадала от повышения цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара, констатируют эксперты.

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Россия стагнирует на 45 месте, а Украина заняла 54-ю строчку. Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у Литвы (29 место), Казахстана (34) и Эстонии (35 место). Замыкают список Монголия и Венесуэла.

В целом, экономисты IMD оценили конкурентоспособность 63 экономик. Они отметили заметные успехи стран Ближнего Востока. Так, две ближневосточные страны впервые вошли в первую десятке (ОАЭ - пятое место и Катар - десятое), а Саудовская Аравия совершила самый крупный скачок года, поднявшись сразу на 13 позиций до 26 места. Германия опустилась с 15 на 17 место.

 

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    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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Доклад IMD

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