 США официально отказали Турции в продаже комплексов Patriot | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.08.2019

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Мир

США официально отказали Турции в продаже комплексов Patriot

Госдеп США объяснил отказ закупкой Анкарой у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Еще ранее США отстранили Турцию от участия в разработке новейшего истребителя F-35.

ЗРК Patriot в действии

ЗРК Patriot в действии

Администрация президента США Дональда Трампа официально отказалась от своего предложения Турции о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причина - закупка Анкарой у России ЗРК С-400, сообщила в среду, 22 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Контекст

Турция демонстрирует четкую позицию. Она хочет покупать у России С-400 без оглядки на НАТО. Это курс опасный и для альянса, пишет в гостевом комментарии для DW Петер Штурм. (14.06.2019)

Анкара хочет приобрести у Москвы ЗРК С-400 - вопреки требованиям США, добивающихся от турок отказа от сделки. Беспокойство выражают и страны-члены НАТО. Чем это может грозить Турции? (09.06.2019)

"Мы неоднократно предупреждали Турцию о том, что наше последнее предложение по Patriot будет отозвано, если она примет комплексы С-400. Срок нашего предложения по Patriot истек", - сказал собеседник телекомпании.  В декабре 2018 года Госдеп США сообщил, что он одобрил возможную продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму в 3,5 млрд долларов.

Отмена предложения о приобретении Patriot - очередное наказание Турции за приобретение российских С-400. США уже отстранили Анкару от участия в разработке новейшего истребителя F-35 и отказали ей в приобретении почти ста таких самолетов. Неясно также, собирается ли администрация Трампа вводить санкции против Турции на основании закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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