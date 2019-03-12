 США отозвали из Венесуэлы последних дипломатов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.03.2019

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Мир

США отозвали из Венесуэлы последних дипломатов

В Венесуэле не осталось ни одного дипломата США. Их присутствие в Каракасе затрудняло политику США в отношении Венесуэлы, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Посольство США в столице Венесуэлы Каракасе

Посольство США в столице Венесуэлы Каракасе

Соединенные Штаты отозвали из Венесуэлы последних остававшихся в этом государстве дипломатов. Решение связано с дальнейшим ухудшением ситуации в стране, а также тем фактом, что "присутствие американского дипперсонала в Венесуэле стало препятствием для политики США", сообщил в понедельник, 11 марта, в Twitte госсекретарь Майк Помпео.

Между тем временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к проведению 12 марта новых демонстраций против главы государства Николаса Мадуро и его бездействия по преодолению блэкаута, продолжающегося в 22 из 23 штатах Венесуэлы с 7 марта.

Контекст

В интервью DW временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в стране и призвал военных не препятствовать доставкам международной гуманитарной помощи. (12.02.2019)

Горящие грузовики с гуманитарной помощью на границе с Венесуэлой напомнили Сергею Елкину об уничтожении в России санкционных продуктов из ЕС. Диагноз карикатуриста - иррациональное уничтожение. (25.02.2019)

Значительная часть американских дипломатов была отозвана из Венесуэлы еще в январе. Тогда же Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Вашингтон активно поддерживает Хуана Гуайдо и не исключает военную операцию в этой стране.

Как начался кризис в Венесуэле

Венесуэла уже несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. 23 января председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Соединенные Штаты стали первой страной, признавшей главу Национального собрания временным президентом Венесуэлы. К настоящему времени аналогичное решение приняли более 50 государств, в том числе большинство стран ЕС, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.

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  • Хуан Гуайдо, а также президенты Чили и Колумбии Себастьян Пинера и Иван Дуке на концерте в поддержку Венесуэлы

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  • На концерте Venezuela Aid Live

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Благотворительный концерт

    Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Руки прочь от Венесуэлы"

    Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

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    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

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    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


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Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле (05.03.2019)

 

Контекст

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле (05.03.2019)  

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone (13.02.2019)  

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