 США отказываются от повышения пошлин на китайские товары | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2019

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Мир

США отказываются от повышения пошлин на китайские товары

США и КНР после двухдневных переговоров о путях решения торгового конфликта сумели достичь "частичного соглашения" по вопросам интеллектуальной собственности, валюты и финансовых услуг.

Президент США Дональд Трамп (справа) пожимает руку вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп (справа) пожимает руку вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне

США отказываются от запланированного повышения пошлин с 25 до 30 процентов на китайские товары стоимостью в 250 млрд долларов. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин сообщил вечером в пятницу, 11 октября, на пресс-конференции по итогам начавшихся днем ранее переговоров между США и Китаем относительно торгового конфликта двух стран. Повышение пошлин, о котором идет речь, должно было вступить в силу в США 15 октября.

Контекст

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Как сообщает информагентство Bloomberg, Вашингтону и Пекину удалось согласовать "частичную сделку". Президент США Дональд Трамп, который провел в пятницу встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, назвал это соглашение "очень существенным". При этом глава Белого дома отметил, что достигнутая договоренность представляет собой лишь промежуточную меру на пути к желаемому всеобъемлющему договору.

Достигнутое соглашение касается, помимо прочего, вопросов интеллектуальной собственности, валюты, а также финансовых услуг, указал Трамп. Согласно документу, Китай согласился закупить у США сельскохозяйственных товаров на сумму от 40 до 50 млрд долларов. Ожидается, что после подписания "договора первой фазы", США и Китай начнут следующий этап переговоров. "Это будет замечательно для обеих стран", - заявил Трамп.

Торговый конфликт между Китаем и США длится уже около года. На протяжении этого времени обе страны несколько раз вводили повышенные пошлины на определенные категории товаров друг друга. По оценкам многих экспертов, торговая война между Вашингтоном и Пекином послужила причиной замедления роста экономики по всему миру, в том числе и в Германии.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Статья DW о повышении США пошлин на товары из Китая

Статья DW о повышении США пошлин на товары из Китая  

Пресс-конференция министра финансов США Стивена Мнучина относительно итогов переговоров по торговому конфликту США и Китая

Пресс-конференция министра финансов США Стивена Мнучина относительно итогов переговоров по торговому конфликту США и Китая

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