 США отказались участвовать в конференции по Афганистану в Москве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.08.2018

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Мир

США отказались участвовать в конференции по Афганистану в Москве

Госдепартамент США сомневается, что организуемая Москвой конференция поможет установить мир в Афганистане. Ранее официальную делегацию на мероприятие отказался посылать Кабул.

На улицах Кабула (фото из архива)

США отклонили приглашение на конференцию по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, которую организует Россия. Об этом представитель Госдепартамента США сообщил в среду, 22 августа. Он выразил сомнение в том, что мероприятие поможет установить мир в Афганистане. При этом США поддерживают попытки афганской стороны продвинуться в установлении мира, подчеркнул представитель Госдепартамента.

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Между тем в Афганистане усилился конфликт между властями и радикальным исламским движением "Талибан". Его представители отказались от прямых переговоров с Кабулом и потребовали переговоров с США. Талибы пока не ответили на предложение президента Афганистана Ашрафа Гани установить режим прекращения огня на время мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

Заявления, сделанные талибами за последние месяцы, указывают на их интерес к переговорам по окончанию 17-летней войны, считает находящийся в Афганистане американский генерал Джон Николсон. По его словам, возникло "беспрецедентное окно возможностей" для установления мира.

На 4 сентября в Москве запланирована международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. Россия пригласила 12 стран. Афганистан от участия в ней отказался. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 августа заявил, что в этой встрече намерены принять участие представители радикального движения "Талибан".

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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