 США отказались вывезти своих дипломатов из Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2019

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Мир

США отказались вывезти своих дипломатов из Венесуэлы

"Экс-президент Мадуро не обладает полномочиями, чтобы объявлять наших дипломатов персонами нон-грата", - подчеркнул глава Госдепартамента Майк Помпео.

Сторонники Гуайдо на улицах Каракаса 23 января

Сторонники Гуайдо на улицах Каракаса 23 января

Вашингтон отказался выполнять предписание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который потребовал от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть территорию страны. "Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы", - заявил в среду, 23 января, глава Госдепартамента Майк Помпео.

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Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, однако, по словам Помпео, это заявление не будет воспринято Вашингтоном. "Соединенные Штаты не придерживаются мнения, что экс-президент Николас Мадуро обладает полномочиями, чтобы разрывать дипломатические отношения или же объявлять наших дипломатов персонами нон-грата", - подчеркнул Майк Помпео.

Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы

23 января председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки, в том числе Чили, Аргентина, Перу, Эквадор и Бразилия. Президенты Мексики, Боливии и Кубы отказались поддержать Гуайдо.

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    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

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    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

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    "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

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    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

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    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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